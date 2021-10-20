«تعاونية الشارقة» تقتتح فرعاً في «البراشي» بكلفة 30 مليون درهم

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

افتتحت تعاونية الشارقة اليوم، منفذ بيع جديدا تابعا لها في منطقة البراشي بالشارقة، بكلفة إجمالية تتجاوز 30 مليون درهم.

وقال الرئيس التنفيذي للتعاونية، ماجد سالم الجنيد، خلال لقاء صحافي إن التعاونية أجرت أخيرا خطط توسعية في منافذها ليرتفع إجمالي عدد الفروع التابعه لها إلى 45 فرعا عقب إضافة المنفذ الجديد في البراشي.

وأوضح الجنيد أن المساحة الإجمالية لفرع التعاونية الجديد تبلغ 1815 متراً مربعاً، فيما تبلغ مساحة الـ«سوبرماركت» 900 متر مربع، يضم أكثر من 10 آلاف صنف غذائي وغير غذائي مع أقسام للأغذية الطازجة مثل الخضار والفواكه والملحمة والمسمكة، إضافة إلى مشوى اللحوم والأسماك.

وأضاف أن تعاونية الشارقة حرصت على أن يضم الفرع خلال الفترة المقبلة عدداً من المحال التجارية، مراعاةً لاحتياجات أهالي المنطقة، لافتا إلى أنه سيتم توفير صيدلية ومغسلة، وصالون رجالي وآخر نسائي، فضلا عن مطعم ومقهى، كما سيتم توفير جهاز صراف آلي، وجهاز الهوية الرقمية، ليتيح مكانا شاملا للتسوق والقطاعات الخدمية.

وأفاد الجنيد بأن إنشاء فرع البراشي الذي يأتي تنفيذاً لتوجيهات الإدارة العليا بإنشاء فرع يخدم أهالي منطقة البراشي والمناطق التي تجاورها مثل العطين ومزيرعة، يعد استكمالاً للخطة الاستراتيجية التي وضعتها «التعاونية» والمتمثلة بالانتشار في جميع أنحاء إمارة الشارقة، لتقديم الخدمة التعاونية لأكبر شريحة من المواطنين والمقيمين على حد سواء.

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