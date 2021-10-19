%50 نمواً في حجوزات الطيران إلى دبي منذ بداية أكتوبر

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

قال المدير العام لشركة «ويجو»، المتخصصة في قطاع خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند، مأمون حميدان، إن الشركة سجلت من خلال موقعها الشبكي زيادة بنسبة 15% في حجوزات الطيران إلى دبي خلال أول أسبوعين من بدء فعاليات معرض «إكسبو 2002 دبي»، مقارنة بالأسبوعين اللذين سبقا المعرض، كما سجلت زيادة بنسبة 50% في الحجوزات منذ بداية الشهر الجاري مقارنة بالشهر الماضي.

أبرز الدول

وذكر حميدان لـ«الإمارات اليوم»، أن السعودية تصدرت قائمة أبرز الدول للحجوزات من منطقة الشرق الأوسط بنمو بلغت نسبته 29%، في أول أسبوعين من بدء فعاليات «إكسبو 2002 دبي»، ثم الكويت بنسبة 6%، تلتها البحرين بنسبة 4%.

وأضاف أن «إكسبو 2020 دبي»، الذي افتتح في الأول من أكتوبر الجاري، يعد الحدث الأهم على المستوى العالمي لعام 2021، مشيراً إلى أن «الحدث يتيح استكشاف الإبداعات والابتكارات التي سترسم المستقبل، وطبعاً السفر إلى 200 بلد تحت سقف واحد».

حملة

ولفت إلى أن الشركة تجري - باعتبارها أحد موزعي التذاكر المعتمدين لـ«إكسبو 2020» - حملة خاصة تحول حجز المستخدمين الفندقي في الإمارات إلى تذكرة مجانية للمعرض، موضحاً أن العرض صالح للحجوزات التي لا تقل عن ليلتين.

زيادة

إلى ذلك، أفادت مؤسسة مطارات دبي عبر موقعها على شبكات التواصل الاجتماعي، بأنها تتوقع زيادة عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال عطلات نهاية الأسبوع للأسبوعين المقبلين.

ووجهت المؤسسة بعض النصائح للمسافرين عبر مطار دبي الدولي في الأيام القليلة المقبلة، في إطار التخطيط مسبقاً للرحلة، لافتة إلى أن أهمية التوجه إلى المطار قبل وقت كافٍ من موعد مغادرة الرحلة، واستخدام وسائل النقل العام حيثما أمكن بما في ذلك «مترو دبي».

430 ألف راكب

يشار إلى أن «طيران الإمارات» ذكرت في وقت سابق، أن أكثر من 430 ألف راكب سيصلون إلى دبي على متن رحلاتها خلال الفترة بين 14 و28 أكتوبر الجاري لقضاء عطلاتهم في الإمارة، وزيارة معرض «إكسبو 2020 دبي»، وذلك وفقاً لسجلات الحجوزات.

توقعات بزيادة عدد المسافرين عبر مطار دبي خلال عطلات نهاية الأسبوع للأسبوعين المقبلين.

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