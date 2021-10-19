«دبي الجنوب للعقارات» تطلق مشروعها الجديد «ذا أفينيو»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت دبي الجنوب للعقارات عن إطلاق مشروع «ذا أفنيو» التي يتألف من عدد محدود من قطع الأراضي المطروحة بنظام التملك الحر.

ويمكن للمستثمرين شراء قطع الأراضي وفق خطة دفع محددة، ومن ثم تطويرها للاستخدام التجاري. ويأتي هذا الإطلاق في أعقاب التطور الهائل في دبي الجنوب، بالإضافة إلى إنجاز عمليات البيع الناجحة للعديد من مشاريع التملك الحر، فضلاً عن مبيعات قطع الأراضي للأغراض السكنية في المنطقة السكنية، التي أطلقتها الشركة في وقت سابق.

وتتنوع المساحات المتاحة في «ذا أفنيو»، حيث تتراوح قطع الأراضي من 30,000 إلى 55,000 قدم مربع، بينما تتراوح المساحات المبنية من 50,000 إلى 90,000 قدم مربع، بأسعار تنافسية متميزة مقارنة بالأسعار السائدة في السوق، وتبدأ من 250 درهماً للقدم المربع الواحد على أساس المساحة المبنية.

وستقدم دبي الجنوب للعقارات أيضاً خطة سداد تصل إلى ثلاث سنوات. وسيستفيد المستثمرون المهتمون من نظام الترخيص المزدوج، حيث يمكنهم الحصول على جميع التراخيص المطلوبة مباشرة من المنطقة الحرة في دبي الجنوب، ما يترتب على ذلك توفير الوقت، وحصولهم على الكثير من التسهيلات.

وسيستفيد مشترو الأراضي أيضاً من الموقع الاستراتيجي للقطع التي تطرحها دبي الجنوب، حيث سيتم ربطها بمحطة المترو التي سيتم بناؤها في المنطقة، إضافة إلى قربها من موقع إكسبو 2020 دبي الذي يقع على امتداد الشارع ذاته، ومطار آل مكتوم الدولي الذي سيكون أكبر مطار في العالم عند اكتماله، إضافة إلى مبنى الطيران الخاص في دبي الجنوب والذي يقع على بعد 10 دقائق بالسيارة.

وقال متحدث رسمي من دبي الجنوب للعقارات: «بعد عمليات البيع الناجحة للمشاريع الأخرى متعددة الاستخدامات التي أطلقناها طوال السنوات القليلة الماضية، وزيادة الطلب من المستثمرين على العقارات السكنية والتجارية على حد سواء، قررنا إطلاق»ذا أفنيو«، لتوفير فرصة استثنائية للمستثمرين الذين يتطلعون إلى امتلاك أراضي تجارية خاصة لدعم أنشطتهم المختلفة.

إننا على ثقة تامة من أن إكسبو 2020 دبي سيلعب دوراً محورياً في جذب المستثمرين الراغبين باستكشاف فرص الاستثمار في دبي. ومن جانبنا، نلتزم في دبي الجنوب للعقارات بتلبية تطلعات عملائنا المحتملين والحاليين، إضافة إلى دعم مبادرات وخطط الحكومة الهادفة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارة».

وتعتبر دبي الجنوب موطنًا لمجمع متكامل من العقارات السكنية والتجارية ومحلات التجزئة. ويلبي المشروع طيفًا متنوعًا من أنماط الحياة، كما صمم لتوفير بيئة معيشية حيوية، بما يتماشى مع استراتيجية دبي الجنوب لدعم ازدهار المشاريع للحياة الحضرية في دبي، والإسهام في نموها الاقتصادي.

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