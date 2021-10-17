«دبي للسيليكون» تطلق برنامج «ساندبوكس» لدعم المشاريع الناشئة في مراحلها المبكرة

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أعلنت سلطة واحة دبي للسيليكون، عن إطلاق برنامج «ساندبوكس» Sandbox الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدعم المشاريع الناشئة في تخصصات التكنولوجيا على مدى 12 شهراً، ومساعدتها في مراحلها التأسيسية على النمو وجمع التمويلات، وذلك تماشياً مع رؤية دبي الحضرية 2040 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فيما يتعلق بتطوير قطاع الاقتصاد المعرفي والتقني واستقطاب الموهوبين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم.

وقامت سُلطة واحة دبي للسيليكون بإطلاق البرنامج خلال معرض «جيتكس نجوم المستقبل (Future Stars)، الذي يعد واحداً من أكبر الفعاليات المخصصة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، وتشارك فيه من خلال مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»، الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط والمملوك بالكامل من قبل سُلطة واحة دبي للسيليكون.



ويتزامن إطلاق برنامج»ساندبوكس«مع إعلان سلسلة»مشاريع الخمسين«الاستراتيجية التي تؤسس لدورة تنموية جديدة على مستوى دولة الإمارات في كافة القطاعات الاقتصادية.

ويهدف برنامج»ساندبوكس الذي يديره مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»، إلى دعم المشاريع الناشئة في المراحل المبكرة بدءاً من مرحلة منتج الحد الأدنى القابل للبيع إلى مرحلة الانشاء المبكرة القابلة للنمو، وذلك بالاستفادة من برنامج انتساب مفتوح على مدار العام.

ويحظى رواد الأعمال المسجلون في برنامج «ساندبوكس» بمنهاج عملي متكامل يشتمل على ورش العمل، والتوجيه عالمي المستوى، والتواصل مع المستثمرين، والتطبيق العملي للمعارف والمهارات المكتسبة، لمساعدة الشركات الناشئة على النمو. ويخصص مركز «ديتك» ضمن واحة دبي للسيليكون محفظة تمويلية يستثمرها في تمويل المشاركين الناجحين في البرنامج. ويتميز «ساندبوكس» بتخصيص موارد نوعية لدعم الشركات الناشئة في التركيز على صحة عملياتها وكوادرها والتوازن بين الحياة والعمل وتحسين الأداء الإنساني.

ويوفر مركز «ديتك» لأعضاء البرنامج ميزة تأسيس الشركات الناشئة فيه بتكاليف مخفضة مدعومة وثابتة، التزاماً من المركز - الحاصل على جوائز مرموقة كمساحة عمل مشتركة متميزة - بتوفير الدعم الأمثل للشركات الناشئة في مراحل التأسيس بحيث تقتصر الكلفة على 9,500 درهم فقط لتشجيعهم في مرحلة البداية والانطلاق.

ويستمر البرنامج على مدى 12 شهراً لكل شركة، ويتيح وصولها مباشرة إلى أبرز مؤسسات التمويل الجريء، وحصولها على خدمات عامة متاحة من شركاء واحة دبي للسيليكون بقيمة إجمالية تتجاوز نصف مليون درهم لكل شركة.

ويقوم البرنامج على ست ركائز رئيسة هي: تطوير المنتجات، وتنمية المشاريع، ورصد الأسواق، والدعم القانوني، وجمع التمويلات والتشخيص المالي، وصحة عمليات الشركات الناشئة وكوادرها. كما يعتمد مؤشرات أداء قياسية لضمان عدم استنزاف موارد الشركات الناشئة وطاقة مؤسسيها، ويخلق مجتمعاً حيوياً لأصحاب المشاريع الناشئة، ويستضيف متحدثين وخبراء متخصصين.

وتستفيد الشركات الناشئة ضمن البرنامج من أكثر من 200 ساعة من ورش العمل، وأكثر من 100 ساعة من التوجيه التخصصي مع الخبراء. كما تحظى المشاريع الناشئة ضمن البرنامج بإمكانية الوصول إلى حزمة متكاملة من برامج تشخيص الكفاءة المالية والامتثال القانوني لضمان بقائها في موقع قوي يؤهلها لجذب الاستثمارات واستقطاب التمويلات اللازمة. ويستفيد برنامج «ساندبوكس» من المجتمع الحيوي لرواد الأعمال الواعدين ودعم فريق عمل «ديتك للتمويل الجريء»، والبيئة الداعمة لأكبر مركز تكنولوجيا لريادة الأعمال في المنطقة.

وقال الدكتور محمد الزرعوني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون: «توفير بيئة استثمارية متكاملة وحاضنة ممكّنة لرواد الأعمال والمشاريع الناشئة في دبي هو مكوّن أساسي في استراتيجية واحة دبي للسيليكون لتعزيز موقعها كمركز للابتكار والمعرفة ضمن خطة دبي الحضرية 2040. وهذا ما يدعمه إطلاق برنامج»ساندبوكس«لتمويل المشاريع الناشئة حتى عام 2025، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والابتكار، بالتزامن مع إعلان حكومة الإمارات عن 50 مشروعاً استراتيجياً تؤسس لدورة تنموية جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية وتعزز مكانة الدولة وجهة للمواهب والكفاءات ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة والأفكار المبتكرة والاستثمارات النوعية.»

وأضاف: «لدى واحة دبي للسيليكون ومركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال»ديتك«التابع لها خبرة مديدة كحاضنة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى واقع ملموس وتعزيز فرص تمويل رأس المال الجريء والمغامر لشركاتهم. وبرنامج»ساندبوكس«الأول من نوعه في المنطقة بتركيزه على مؤسسي الشركات الناشئة يساهم في سد النقص في مبادرات دعم المشاريع الناشئة في مراحلها التأسيسية ويعزز مكانة دبي ودولة الإمارات وجهة عالمية لرواد الأعمال والمبتكرين والمستثمرين في المشاريع الناشئة الواعدة.»

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