"تنمية المشاريع": انضمام جامعة "بيتس بيلاني" إلى قائمة حاضنات الأعمال المعتمدة في المناطق الحرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي اليوم، عن انضمام جامعة "بيتس بيلاني" إلى قائمة حاضنات الأعمال المعتمدة في المناطق الحرة.

وأفادت المؤسسة في بيان، بأن انضمام الطلبة إلى حاضنة الأعمال، يتيح فرصة لتحويل أفكارهم واختراعاتهم إلى شركات ناجحة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز قدراتهم في التفكير الإبداعي والمبتكر في سن مبكرة.

وسيتمكن الطلبة المسجلين ضمن حاضنة الأعمال من الاستفادة من منصة «دبي نكست »، وهي اول منصة رقمية متكاملة للشباب وأصحاب الأفكار الإبداعية والطموحة من مختلف الجنسيات في دبي، بهدف عرض أفكارهم لاستقطاب رؤوس الأموال اللازمة للبدء في تنفيذها انطلاقاً من دبي اعتماداً على مفهوم التمويل الجماعي.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي: "تولت المؤسسة على عاتقها مسؤولية قيادة الابتكار وريادة الأعمال في امارة دبي، فوضعت استراتيجيات مدروسة لدعم مسيرة ريادة الأعمال خلال السنوات وعملت على تعزيز طرق التفكير الإبداعي للخروج بمنتجات مبتكرة تحل مشاكل واقعية أو أفكار لمشروعات ريادية".

يشار إلى أن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تتولى الإشراف على شبكة دبي لحاضنات الاعمال، بحيث تشرف المؤسسة على متابعة تنفيذ المشروعات والمبادرات والأفكار التي يتم إطلاقها في إطار الشبكة، إضافة إلى تطوير السياسات و الخطط التنفيذية ودراسة المقترحات والفرص أمام الشبكة لدعم رواد الأعمال في الامارة، والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية للإشراف على إطلاق الشركات الناشئة.



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