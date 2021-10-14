"طيران الإمارات" تستعد للتعامل مع 190 ألف مسافر نهاية الأسبوع

تستعد شركة طيران الإمارات للتعامل مع أكثر من 190 ألف مسافر نهاية الأسبوع الجاري، على رحلاتها عبر المبنى رقم (3) في مطار دبي الدولي، مشيرة إلى أن يوم غد الجمعة، سيشهد ذروة الحركة، خصوصاً خلال فترة الصباح، على الرغم من أن حركة المسافرين تبدأ بالارتفاع اعتباراً من اليوم وحتى 28 أكتوبر الجاري.



وتشير التقديرات وفقاً لسجلات الحجوزات، إلى أن أكثر من 430 ألف راكب سيصلون دبي على رحلات "طيران الإمارات" خلال تلك الفترة، لقضاء عطلاتهم وزيارة معرض "إكسبو 2020 دبي".



وتذكّر "طيران الإمارات" متعامليها، بضرورة التحقق من متطلبات السفر إلى وجهاتهم والتأكد من أن جميع المستندات المطلوبة جاهزة لديهم لتقديمها خلال إنهاء إجراءات السفر، والوصول والتواجد في المطار قبل أربع ساعات على الأقل من موعد إقلاع الرحلة.

وينصح المسافرون باحتساب وقت إضافي لتجنب أي تأخير متوقع بسبب كثافة حركة المرور على الطرق المؤدية إلى (المبنى 3) في مطار دبي الدولي.



وينبغي على المسافرين إنهاء إجراءات السفر في المطار قبل ثلاث ساعات من موعد الإقلاع، أياً تكن درجة سفرهم.

وستغلق "الكاونترات" قبل ساعة واحدة من موعد كل رحلة، ولن يقبل الركاب المتأخرون لضمان إقلاع الرحلات في مواعيدها المحددة.



ويمكن للمتعاملين إنجاز إجراءات سفرهم عبر الإنترنت خلال المدة من 48 ساعة حتى 90 دقيقة قبل موعد مغادرة الرحلة.

كما يتوجب عليهم زيارة "كاونترات" إنهاء إجراءات السفر في المطار للحصول بطاقة الصعود إلى الطائرة والتحقق من المستندات المطلوبة في كل وجهة.

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