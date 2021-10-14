دبي تشهد بيع حجر ماس خام بـ 19 مليون درهم

المصدر: دبي - الامارات اليوم

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة اليوم، عن بيع حجر ماس خام استثنائي يبلغ وزنه أكثر من 100 قيراط مقابل 5.218 ملايين دولار (نحو 19.1 مليون درهم)، ضمن مناقصة حطمت الأرقام القياسية أقيمت في بورصة دبي للماس.

وأوضح المركز في بيان، أن حجر الماس، الذي يبلغ وزنه 118.58 قيراطاً من نوع (IIa)، عُرض على كبريات شركات تجارة الماس من الهند وإسرائيل وأوروبا في مناقصة استضافتها دار المزادات والماس الخام الرائدة عالمياً "ترانس أتلانتيك جيم سايلز".

وأضاف أن هذا يأتي بعد مناقصة نظمتها شركة "ستار جيمز" في بورصة دبي للماس خلال ديسمبر 2020، والتي حطمت الأرقام القياسية، حيث شهدت مبيعات أحجار الماس الخام بقيمة 87 مليون دولار.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم، إن "الإنجازاً الجديد يُضاف إلى سجل نجاحات بورصة دبي للماس في تنظيم المناقصات بكفاءة عالية"، مضيفا: "يرجع الفضل بشكل كبير في نجاح البورصة في استضافة سلسلة من المناقصات المتتالية إلى جهودنا المبذولة وحرصنا الكبير على توفير المساحة الكافية للترحيب بالجميع، وهذا هو السبب وراء عزمنا نحو زيادة طاقتنا الاستيعابية بواقع ثلاث مرات خلال الأشهر الستة المقبلة".

وتابع بن سليم، إن "مكانتنا الحالية كسوق قائم على الشفافية ويتمتع ببيئة تنظيمية متطورة، جعلت من دبي وجهة جاذبة للتجّار الشرعيين الذي يتطلعون إلى أسعار عادلة لبيع أحجارهم الكريمة من الماس، لاسيما المقيمين في أفريقيا التي تجاورنا ولا تبعد كثيراً".

من جهته، قال مالك شركة "ترانس أتلانتيك جيم سايلز"، أنتوني بيتر: "فخورون باستضافة مناقصة لبيع هذا الحجر الاستثنائي وتحقيق رقم قياسي جديد لإمارة دبي"، منوها بالجهود التي يبذلها مركز دبي للسلع المتعددة وبورصة دبي للماس، ودورهما الرئيس في بلورة مشهد تجارة المعادن والأحجار الكريمة في دبي، بطريقة تُثبت للعالم أن دبي هي عاصمة الماس.



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