«فرتيجلوب» تكشف عن النطاق السعري للسهم في الاكتتاب العام الأولي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «فرتيجلوب» العاملة في مجال الأسمدة والتابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) و«أو سي آي»، عن النطاق السعري للسهم في الاكتتاب العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبدء فترة الاشتراك في الطرح العام.

وأوضح بيان صادر أمس، أنه تم تحديد نطاق السعر للسهم بين 2.45 و2.65 درهم، ما يضع القيمة السوقية للشركة بين 20.2 و22 مليار درهم.

توزيعات

ورفعت «فرتيجلوب» توقعاتها لتوزيعات الأرباح من 550 مليون درهم إلى 735 مليون درهم على الأقل عن النصف الثاني من العام الجاري، ومن 1.156 مليار درهم إلى 1.468 مليار درهم على الأقل عن العام المالي 2022، على أن يتم دفع توزيعات الأرباح في أبريل 2022 عن نصف العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021، ودفع النصفين الأول والثاني من توزيعات الأرباح عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 في شهري أكتوبر 2022، وأبريل 2023 على التوالي.

السعر النهائي

ومن المُتوقّع أن يتم الإعلان عن السعر النهائي للطرح يوم الأربعاء الموافق 20 أكتوبر الجاري، على أن يتم بدء تداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 27 من الشهر ذاته. وبدأت أمس فترة الاشتراك في الاكتتاب العام الأولي، التي تستمر حتى الإثنين 18 أكتوبر 2021 لشريحة الأفراد وغيرهم من المستثمرين في دولة الإمارات، ولغاية الثلاثاء 19 أكتوبر بالنسبة للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الاستثمارية المحلية والعالمية.

نجاح

ويأتي الطرح العام لشركة «فرتيجلوب» بعد نجاح الطرح العام الأولي لشركة «أدنوك للحفر»، التي أُدرجت أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 3 أكتوبر 2021،، حيث تمت تغطية الطرح بأكثر من 31 مرة، وتخطى الطلب على الأسهم 127 مليار دولار.

اتفاقية

ووقّعت «فرتيجلوب» اتفاقية للاستثمار في الطرح مع كل من صندوق أبوظبي للتقاعد، وصندوق الثروة السيادية لدولة سنغافورة «جي آي سي»، إضافة الى «إنكلوسيف كابيتال بارتنرز»، وهي مؤسسة تختص بالاستشارات الاستثمارية القائمة على الحوكمة البيئية والمجتمعية، ومقرها سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة.

وتصل قيمة الاستثمار المجمع لهذه المؤسسات في الطرح إلى 847 مليون درهم (231 مليون دولار). كما أعلنت «فرتيجلوب» عن تعيين مؤسس «إنكلوسيف كابيتال بارتنرز»، جيف أوبن، عضواً مستقلاً في مجلس إدارة الشركة.

اهتمام كبير

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، ورئيس مجلس إدارة «فرتيجلوب»، الدكتور سلطان أحمد الجابر، إن «الاكتتاب العام الأولي لشركة (فرتيجلوب) استقطب اهتماماً كبيراً منذ الإعلان عن نية الطرح، ويسعدنا أن نوفر للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات فرصة مميزة للمشاركة في مسيرة النمو التي تشهدها الشركة».

وأضاف: «كلنا ثقة بأن هذا الطرح يمثل خطوة جديدة في سجل نجاحات وإنجازات (أدنوك) و(فرتيجلوب)، كما أنه يسهم بدور مهم في نمو وتطور أسواق المال في دولة الإمارات تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة للنمو الاقتصادي المستدام ووثيقة (مبادئ الخمسين)».

• «فرتيجلوب» رفعت توقعات توزيعات الأرباح إلى 735 مليون درهم عن النصف الثاني من 2021.

فرصة للاستثمار

يتيح الطرح المحتمل فرصة الاستثمار في شركة «فرتيجلوب» التي تعتبر أكبر مُصدّر بحري لليوريا والأمونيا في العالم، إضافة لتمتّعها بالعديد من المزايا التي تؤهلها للنموّ على المدى الطويل، وإمكانية دفع توزيعات أرباح مستقبلية جاذبة مدعومة بالأداء المالي القوي للشركة، وانخفاض تكاليف صيانة أصولها الرأسمالية، وقدرتها على إدارة التدفقات النقدية. وتدعم القدرة الإنتاجية للشركة قاعدة من الأصول الحديثة، وإمكانات عالمية للتخزين والتوزيع بفضل البنية التحتية التي تتيح الوصول المباشر إلى أهم ستة موانئ للتصدير على البحر الأحمر، والبحر الأبيض المتوسط، والخليج العربي.

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