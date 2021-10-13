«فرتيجلوب» تعلن النطاق السعري للسهم في الاكتتاب العام الأولي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «فرتيجلوب» العاملة في مجال الأسمدة والتّابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» و«أو سي آي»، عن النطاق السعري للسهم في الاكتتاب العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية وبدء فترة الاشتراك في الطرح العام.

وأوضح بيان صادر اليوم، أنه تم تحديد نطاق السعر للسهم بين 2.45 و2.65 درهم، مما يضع القيمة السوقية للشركة بين 20.2 و22 مليار درهم.

ورفعت «فرتيجلوب» توقعاتها لتوزيعات الأرباح من 550 مليون درهم إلى 735 مليون درهم على الأقل عن النصف الثاني من العام الجاري، ومن 1.156 مليار درهم إلى 1.468 مليار درهم على الأقل عن العام المالي 2022، على أن يتم دفع توزيعات الأرباح في أبريل 2022 عن نصف العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021، ودفع النصف الأول والثاني من توزيعات الأرباح عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 في شهري أكتوبر 2022، وأبريل 2023 على التوالي.

ومن المُتوقّع أن يتم الإعلان عن السعر النهائي للطرح يوم الأربعاء الموافق 20 أكتوبر الجاري، على أن يتم بدء تداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 27 من الشهر ذاته.

وبدأت اليوم، فترة الاشتراك في الاكتتاب العام الأولي، والتي تستمر حتى الإثنين 18 أكتوبر 2021 لشريحة الأفراد وغيرهم من المستثمرين في دولة الإمارات، ولغاية الثلاثاء 19 أكتوبر بالنسبة للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الاستثمارية المحلية والعالمية.

ويأتي الطرح العام لشركة «فرتيجلوب» بعد نجاح الطرح العام الأولي لشركة «أدنوك للحفر»، والتي أُدرجت أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 3 أكتوبر 2021،، حيث تمت تغطية الطرح بأكثر من 31 مرة وتخطى الطلب على الأسهم 127 مليار دولار.



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