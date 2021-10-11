1.13 مليار درهم تصرفات عجمان العقارية في شهر

المصدر: عجمان ■ وام

أعلنت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان عن زيادة عدد التصرفات العقارية، خلال سبتمبر الماضي، بنسبة 24.82% مقارنة بأغسطس الماضي.

وذكر التقرير العقاري الصادر عن الدائرة، أن الإمارة شهدت خلال الشهر الماضي تسجيل 729 تصرفاً عقارياً بقيمة إجمالية بلغت 1.13 مليار درهم، في حين بلغ إجمالي حجم التداولات العقارية 725 مليون درهم تم تسجيلها من خلال 584 عملية تداول.

ووفقاً للتقرير، تصدّر حي الزاهية قائمة الأحياء الأكثر تداولاً، تلاه «الياسمين» و«العالية»، بينما قدرت أعلى قيمة مبايعة بنحو 35 مليون درهم في «الحليو 1».

ولفت التقرير إلى تسجيل 90 عملية رهن، قدرت أعلاها بنحو 25 مليون درهم عن فئة الأراضي، و3.1 ملايين درهم عن فئة الوحدات العقارية السكنية. وقال مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، المهندس عمر بن عمير المهيري، إن «إمارة عجمان تشهد نشاطاً عقارياً إيجابياً، حيث تسجل السوق العقارية ارتفاعاً في عدد وقيمة التصرفات العقارية».

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