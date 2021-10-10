مشروع تحت الإنجاز.. «ريغاليا».. ناطحة سحاب ذكية من 70 طابقاً

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

تعتبر «ريغاليا» ناطحة سحاب تقع في منطقة الخليج التجاري بدبي، وهي من تطوير شركة «ديار العقارية». توفر «ريغاليا» تشكيلة متنوعة من الوحدات، تشمل: الاستوديو، وشقق من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم، إضافة إلى وحدات «دوبلكس» و«بنتهاوس» فاخرة.

من المميز في البرج الإمكانات الذكية، حيث من المقرر أن تحتوي الشقق في البرج المكون من 70 طابقاً على تقنيات المنزل الذكي، مثل وظائف التحكم المتوافقة مع الهواتف الذكية، فضلاً عن مجموعة واسعة من وسائل الراحة والترفيه، مثل: مسبح خارجي ضخم، ومناطق ترفيهية وصحية، إضافة إلى منطقة خارجية لعروض السينما.

كما يحتوي البرج على مرافق اجتماعية متنوعة، ومركز للأعمال، ومناطق ألعاب داخلية وخارجية للأطفال. وتتداخل هذه المرافق مع المساحات الطبيعية الخضراء ومناطق الجلوس، ما يوفر للسكان والملّاك بيئة مثالية للاسترخاء.

وقد حققت «ديار» مبيعات في البرج بقيمة 900 مليون درهم، ومن المقرر اكتمال أعمال البناء فيه عام 2024، ليكون أطول برج تشيده «ديار».

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