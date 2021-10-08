تحوّط من ارتفاعات سعرية يرفع الطلب على المشغولات الذهبية

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

سجل الذهب في نهاية الأسبوع الماضي ارتفاعات سعرية راوحت قيمتها بين 1.5 درهم ودرهمين للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

وأكد مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم» أن الزيادات السعرية الأخيرة لم تكن عائقاً أمام استمرار الإقبال على شراء المشغولات الذهبية، لافتين إلى أن الأسواق شهدت طلباً على الشراء، مقروناً بـ«تحوط» عدد من المتعاملين من ارتفاعات سعرية جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأوضحوا أن المتعاملين يفضّلون الشراء، لاسيما عند انتشار بعض التوقعات المرتبطة بارتفاعات سعرية مرتقبة على المستويات الدولية والمحلية.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 213.25 درهماً، بارتفاع قدره درهمان، مقارنة بسعره في نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً مبلغ 200.25 درهم، بزيادة بلغت درهمين.

ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً إلى 191 درهماً، بارتفاع بلغ 1.75 درهم، وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 163.75 درهماً، بزيادة قيمتها 1.5 درهم.

توجهات المتسوقين

وقال المتعامل محمد حسام إنه فضّل شراء هدية من المشغولات الذهبية لمناسبة في الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن التوقعات في الأسواق لارتفاعات سعرية جديدة مرتقبة، دفعته للشراء حالياً.

بدوره، أكد المتعامل تامر أحمد، أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الذهب لم تمنعه من شراء قطعتي مشغولات ذهبية بأحجام صغيرة، كهدايا، تحوطاً من ارتفاعات جديدة في أسعار الذهب، وبنسب أكبر خلال الفترة المقبلة.

واتفقت المتعاملة سهام محمود، في أنه، وعلى الرغم من الزيادات السعرية الأخيرة للذهب، فإنها لم تغير بشكل كبير من استمرار المعدن الأصفر عند حدود محفزة، وهو ما يجعل الشراء حالياً مناسباً، تحوطاً لزيادات سعرية إضافية كبيرة مستقبلاً.

معدلات طلب

إلى ذلك، قال مدير «محل حيات للمجوهرات»، ديليب دهكان، إن أسواق الذهب شهدت أخيراً معدلات طلب بنسب متباينة على المشغولات الذهبية، على الرغم من الارتفاعات السعرية أخيراً.

وأرجع الإقبال إلى حالة «تحوط» يتبعها بعض المتعاملين عند الشراء في أوقات الزيادات السعرية المحدودة، تجنباً لأية ارتفاعات بنسب كبيرة في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن نمو الطلب من قبل السياح وزوار الدولة، خصوصاً في أسواق دبي، كان من العوامل الداعمة لحالة النشاط في قطاع المشغولات الذهبية في متاجر متعددة، لاسيما في مراكز التسوق والمولات التجارية.

من جهته، أكد مدير «محل ماشوم للمجوهرات»، راج باهي، عدم وجود تأثيرات سلبية للزيادات الأخيرة في أسعار الذهب، في الطلب على المشغولات، وذلك بدعم من إقبال بعض المتعاملين على شراء الهدايا، استباقاً لتحرك الأسعار بنسب أكبر خلال الفترة المقبلة.

الشراء المسبق

في السياق نفسه، أرجع مدير «شركة ريكيش للمجوهرات»، ريكيش داهناك، استمرار الطلب على شراء المشغولات الذهبية إلى عامل يتعلق بسلوك المتعاملين في قطاع المشغولات، الذين يخططون للشراء مسبقاً لمناسبات مختلفة، مثل حفلات الزفاف.

وقال: «يفضل المتعاملون الشراء تحوطاً لأي ارتفاعات كبيرة في أسعار الذهب، لاسيما عند انتشار بعض التوقعات المرتبطة بذلك على المستويات الدولية والمحلية»، لافتاً إلى أن بعض المتعاملين يميلون للشراء عندما يبدأ الذهب بالارتفاع، لكنهم في الوقت نفسه يتمهلون عند أي مؤشرات سوقية لبدء انخفاضات سعرية، ترقباً لانخفاضات إضافية.

• غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً وصل إلى 213.25 درهماً بارتفاع قدره درهمان.

• بعض المتعاملين يميلون إلى الشراء عندما تبدأ أسعار الذهب في الارتفاع.

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