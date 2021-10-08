«تحوّط» من ارتفاعات سعرية يرفع الطلب على المشغولات الذهبية

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

سجل الذهب في نهاية الأسبوع الماضي، ارتفاعات سعرية راوحت قيمتها بين 1.5 درهم ودرهمين للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعاره نهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في سوقي دبي والشارقة.



وأكد مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم» أن الزيادات السعرية الأخيرة لم تكن عائقاً أمام استمرار الإقبال على شراء المشغولات الذهبية، لافتين إلى أن الأسواق شهدت طلباً على الشراء، مقروناً بـ«تحوط» عدد من المتعاملين من ارتفاعات سعرية جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأوضحوا أن المتعاملين يفضلون الشراء لا سيما عند انتشار بعض التوقعات المرتبطة بارتفاعات سعرية مرتقبة على المستويات الدولية والمحلية.



وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 213.25 درهماً بارتفاع قدره درهمين، مقارنة بسعره في نهاية الأسبوع السابق عليه، في ما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً مبلغ 200.25 درهم بزيادة بلغت درهمين.



بدوره، وصل سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً إلى 191 درهماً بارتفاع بلغ 1.75 درهم، وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 163.75 درهماً بزيادة قيمتها 1.5 درهم.

توجهات المتسوقين

وقال المتعامل محمد حسام إنه فضل شراء هدية من المشغولات الذهبية لمناسبة في الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن التوقعات في الأسواق من ارتفاعات سعرية جديدة مرتقبة، دفعته للشراء حالياً.

بدوره، أكد المتعامل تامر أحمد، أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الذهب لم تمنعه من شراء قطعتي مشغولات ذهبية بأحجام صغيرة، كهدايا، تحوطاً من ارتفاعات جديدة في أسعار الذهب وبنسب أكبر خلال الفترة المقبلة.

واتفقت المتعاملة سهام محمود، في أنه وعلى الرغم من الزيادات السعرية الأخيرة للذهب، فإنها لم تغير بشكل كبير من استمرار المعدن الأصفر عند حدود محفزة، وهو ما يجعل الشراء حالياً، مناسباً، تحوطاً من زيادات سعرية إضافية كبيرة مستقبلاً.

معدلات طلب

إلى ذلك، قال مدير «محل حيات للمجوهرات»، ديليب دهكان، إن أسواق الذهب شهدت أخيراً معدلات طلب بنسب متباينة على المشغولات الذهبيةن على الرغم من الارتفاعات السعرية أخيراً.

وأرجع الإقبال إلى حالة «تحوط» يتبعها بعض المتعاملين عند الشراء في أوقات الزيادات السعرية المحدودة، تجنباً لأية ارتفاعات بنسب كبيرة في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن نمو الطلب من قبل السياح وزوار الدولة، خصوصاً في أسواق دبي، كان من العوامل الداعمة لحالة النشاط في قطاع المشغولات الذهبية في متاجر متعددة، لا سيما في مراكز التسوق والمولات التجارية.

من جهته، أكد مدير «محل ماشوم للمجوهرات»، راج باهي، عدم وجود تأثيرات سلبية للزيادات الأخيرة في أسعار الذهب، في الطلب على المشغولات، وذلك بدعم من إقبال بعض المتعاملين على الشراء لهدايا، تخوفاً من تحرك الأسعار بنسب أكبر خلال الفترة المقبلة.



الشراء المسبق

وفي السياق نفسه، أرجع مدير «شركة ريكيش للمجوهرات»، ريكيش داهناك، استمرار الطلب على شراء المشغولات الذهبية، إلى عامل يتعلق بسلوك المتعاملين في قطاع المشغولات، والذين يخططون للشراء مسبقاً لمناسبات مختلفة، مثل حفلات الزفاف.

وقال: «يفضل المتعاملون الشراء تحوطاً من أي ارتفاعات كبيرة في أسعار الذهب، لا سيما عند انتشار بعض التوقعات المرتبطة بذلك على المستويات الدولية والمحلية»، لافتاً إلى أن بعض المتعاملين يميلون للشراء عندما يبدأ الذهب بالارتفاع، لكنهم في الوقت نفسه يتمهلون عند أي مؤشرات سوقية لبدء انخفاضات سعرية، ترقباً لانخفاضات إضافية.

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