مالك آل مالك رئيساً جديداً لمجلس إدارة «الإمارات للاتصالات المتكاملة»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أمس، انتخابه بالإجماع عضو مجلس الإدارة الحالي مالك سلطان راشد آل مالك، رئيساً جديداً لمجلس إدارة الشركة، خلفاً لمحمد بن هادي الحسيني، الذي تقدم باستقالته أخيراً.

وذكرت الشركة في بيان أنه تم أيضاً تعيين عبدالله خليفة عبدالله حميد بالهول، عضواً جديداً في مجلس الإدارة.

ويعتبر مالك سلطان آل مالك، أحد أبرز الشخصيات وقادة الأعمال في دولة الإمارات، ويشغل العديد من المناصب الاقتصادية والثقافية المهمة، بما في ذلك منصب الرئيس التنفيذي لدبي القابضة لإدارة الأصول، التي تضم محفظتها أبرز مجمعات الأعمال في الإمارة، إضافة إلى العديد من الوجهات والمجمعات السكنية.

ويشغل آل مالك، أيضاً منصب المدير العام لسلطة دبي للتطوير، التابعة لحكومة دبي، والتي تسهم في تعزيز تنافسية الإمارة، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للمواهب والأعمال، كما يشغل آل مالك عضوية مجالس إدارة العديد من المؤسسات في دولة الإمارات، بما فيها معهد دبي للتصميم والابتكار وكليات التقنية العليا ومكتبة محمد بن راشد.

وأكد آل مالك أن دولة الإمارات مستمرة في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال، وتحقيق مراكز متقدمة في مختلف المؤشرات الاقتصادية، بما فيها سهولة ممارسة الأعمال وجودة الحياة وغيرها.

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