18.6 مليون ليلة فندقية في دبي خلال 8 أشهر

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

كشفت بيانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة) عن استقبال الإمارة 3.23 ملايين سائح دولي، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، في وقت وصل فيه إجمالي عدد الغرف الفندقية في دبي، بنهاية أغسطس الماضي، إلى أكثر من 129 ألف غرفة.

وأشارت البيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، إلى أن عدد الليالي الفندقية (الغرف المحجوزة) في دبي، وصلت إلى 18.67 مليون ليلة مبيت، مقابل 12.08 مليون ليلة في الفترة المقابلة من العام الماضي، وبنسبة نمو كبيرة بلغت أكثر من 54.5%.

الزوّار الدوليون

وتفصيلاً، أظهرت بيانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة) أن الإمارة استقبلت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، 3.23 ملايين سائح دولي.

وأوضحت البيانات أن الهند جاءت في مقدمة الأسواق المصدّرة للزوّار الدوليين إلى دبي، خلال الفترة الممتدة بين يناير وأغسطس 2021، مسجلة أكثر من 435 ألف زائر، تلتها روسيا بـ236 ألف زائر، فيما بلغ إجمالي عدد الزوّار القادمين من الولايات المتحدة 149 ألف زائر، لتأتي بعدها السعودية التي حلت في المركز الرابع بـ145 ألف زائر.

ووفقاً للبيانات، سجلت فرنسا 138 ألف زائر وحلت في المركز الخامس، تلتها مصر في المركز السادس مع 117 ألف زائر، ثم المملكة المتحدة التي سجلت 95 ألف زائر، مقابل 92 ألفاً من كازخستان، و91 ألفاً و89 ألفاً من سلطنة عُمان وإثيوبيا على التوالي.

الغرف الفندقية

إلى ذلك، بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي، بنهاية أبريل الماضي، 129 ألفاً و389 غرفة فندقية، ضمن 717 منشأة فندقية.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة خمس نجوم على نسبة 35% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، بعد أن بلغ عددها 44 ألفاً و803 غرف فندقية ضمن 133 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة أربع نجوم بنسبة 28%، مسجلة 36 ألفاً و735 غرفة فندقية ضمن 166 منشأة.

واستحوذت الفنادق المصنفة بين ثلاث نجوم ونجمة واحدة على نحو 18% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، بسعة بلغت 23 ألفاً و566 غرفة فندقية ضمن 232 منشأة فندقية.

ووصل عدد منشآت الشقق الفندقية المتوسطة والفاخرة إلى 186 منشأة تضم 24 ألفاً و285 شقة، مع استحواذ الشقق الفندقية على نسبة 19% من إجمالي الطاقة الفندقية في دبي.

الإشغال

وبينت الإحصاءات أن معدل الإشغال في جميع المنشآت الفندقية في إمارة دبي سجل خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 61%.

وأشارت إلى ارتفاع فترة إقامة النزلاء خلال الفترة الممتدة بين يناير وأغسطس الماضيين إلى 4.6 ليالٍ فندقية، مقابل 3.9 ليالٍ في الفترة ذاتها من عام 2020، فيما وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى 18.67 مليون ليلة مبيت، مقابل 12.08 مليون ليلة في الفترة المقابلة من العام الماضي، وبنسبة نمو كبيرة بلغت أكثر من 54.5%، بينما بلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية 359 درهماً، ليسجل متوسط العائد من الغرفة المتوافرة نحو 218 درهماً.



مصدر الزوّار

حلّت منطقة روسيا ورابطة الدول المستقلة في المركز الأول فيما يتعلق بمصدر الزوّار إلى دبي، حسب المنطقة الجغرافية، بعد أن استحوذت على 19% من إجمالي عدد الزوّار، تلتها أوروبا الغربية بنسبة 18%، ثم جنوب آسيا بنسبة 17%.

وبلغت حصة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 14% من إجمالي عدد الزوّار، فيما سجلت إفريقيا ومنطقة الخليج العربي بنسبة 10% لكل منها، وأميركا 7%، ودول شمال وجنوب شرق آسيا 4%، ونحو 1% من أستراليا.



. الغرف الفندقية الفاخرة من فئة خمس نجوم تستحوذ على 35% من حجم السوق الفندقية في دبي.



129.3 ألف غرفة إجمالي عدد الغرف الفندقية في دبي بنهاية أغسطس 2021.



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