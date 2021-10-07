«جمارك دبي» تتصدّر عالمياً في الابتكار خلال 2021

المصدر: دبي . الإمارات اليوم

حققت دائرة جمارك دبي انجازاً عالمياً جديداً في مجال الابتكار، حيث استطاعت الحصول على المركز الأول عالمياً في مؤشر التصنيف البلاتيني من منظمة الأفكار البريطانية، بعد أن حصلت على 12 اعتماداً للتصنيف البلاتيني، منها تسعة اعتمادات بالدرجة الكاملة، متفرّدة بذلك بين جميع الجهات الحكومية والخاصة في العالم.

وعززت الدائرة هذا الإنجاز بفوزها بفكرة العام الكبرى وتسع جوائز دولية جديدة من «منظمة الأفكار الأميركية 2021»، إذ تمكنت من حصد ست جوائز ذهبية، وهي المرة الأولى التي تحصل فيها «جمارك دبي» على هذا العدد من الجوائز الذهبية في نهائيات جائزة الأفكار الأميركية.



جوائز ذهبية

وأوضحت «جمارك دبي» في بيان، أمس، أن جوائز الأفكار الأميركية، التي فازت بها في نهائيات العام الجاري، تشمل الجائزة الذهبية لأفضل مدير تنفيذي داعم للابتكار المؤسسي، التي حصل عليها المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي، الدكتور عبدالله بوسناد، كما تشمل الجائزة الذهبية لفكرة العام الكبرى على مستوى العالم عن ابتكار منظومة إعادة تدوير البضائع المقلدة افتراضياً، إضافة إلى الجائزة الذهبية لأفضل ابتكار صديق للبيئة، حيث اُعطيت الجائزتان إلى الدائرة ممثلة في كل من المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات، منصور المالك، ومدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية، يوسف عزير مبارك، فضلاً عن الموظف المبتكر، سعيد الكتبي، وفريق العمل من إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية.

أفضل ابتكار

كما فازت «جمارك دبي» بالجائزة الذهبية لأفضل ابتكار في الأمن والسلامة، والجائزة الذهبية للعام لأفضل ابتكار في الأمن والحماية، وحصل عليهما مدير إدارة الدعم الفني، المهندس عادل السويدي.

وحصدت الدائرة كذلك الجائزة الذهبية لأفضل منسق للاتصال والتميز والابتكار، وحصلت عليها الموظفة ميثاء خلف، والجائزة الذهبية لأفضل منسق لأنظمة الابتكار المؤسسي للموظف سامي عيسى، والجائزة الفضية للعام لأفضل قدوة للابتكار المؤسسي للموظف ماجد الزرعوني، إضافة إلى الجائزة السنوية الخاصة لعام 2021 من منظمة الأفكار الأميركية، التي أُعطيت إلى مدير أول مركز الابتكار في «جمارك دبي»، حسين الفردان، وكذلك الجائزة السنوية الخاصة لهذا العام لضابط ابتكار في المركز، خالد الزرعوني.

بيئة متكاملة

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الجمارك والموانئ والمنطقة الحرة المدير العام لـ«جمارك دبي»، أحمد محبوب مصبح، إن «الابتكارات الجديدة تكتسب أهمية مضاعفة الآن، بعد أن أصبحت دبي تحتضن من خلال معرض (إكسبو 2020 دبي) الاختراعات والابتكارات الكبرى من جميع أنحاء العالم».

وأضاف: «نحرص أن نواكب هذا الحدث بالعمل على تطوير بيئة متكاملة للابتكار تحفز الجميع على المشاركة بأفكارهم وابتكاراتهم في الارتقاء بمستوى الأداء في الخدمات، والتسهيلات الحكومية المقدمة للمتعاملين، من أجل تعزيز المزايا التنافسية التي توفرها دبي للتجار والمستثمرين دعماً لمستويات النمو في الاقتصاد الوطني».



انطلاقة قوية

يشهد تطوير الابتكارات الجديدة في دائرة جمارك دبي انطلاقة قوية، حيث أنجزت الدائرة المرحلة الثالثة من دوري الابتكار الأول، الذي تم إطلاقه لخلق بيئة تنافسية للابتكار، عبر إقامة مسابقة سنوية بين الإدارات والمراكز الجمركية، تتنافس من خلالها على تطوير أفضل الأفكار والابتكارات الجديدة، حيث سيتم سنوياً تكريم الفرق الثلاثة الأولى الفائزة بالمسابقة.



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