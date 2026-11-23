استقبلت الدورة الخامسة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، التي تشرف عليها مؤسسة «سقيا الإمارات»، تحت مظلة «مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، طلبات مشاركة من 83 دولة حول العالم بزيادة بلغت نحو 240% مقارنة بالدورة الرابعة من الجائزة، واستحوذت فئة «جائزة الابتكارات الفردية»، التي تضم جائزتي الباحث المتميز والشباب، على 38% من إجمالي طلبات المشاركة في فئات الجائزة الأربع.

وقال رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة «سقيا الإمارات»، سعيد محمد الطاير، إن الإقبال المتزايد على المشاركة في الجائزة، التي يبلغ مجموع جوائزها مليون دولار، يؤكد تزايد الثقة العالمية بدورها في توفير الفرص الحقيقية لتحويل الأفكار الطموحة والتجارب الواعدة إلى حلول ملموسة وعملية ذات قيمة اقتصادية ومجتمعية مستدامة وقابلة للتطبيق على نطاق واسع، وتمكينها من النمو والتوسع، وذلك من خلال تمكين المبتكرين والمؤسسات والشركات ومراكز البحوث من مختلف أنحاء العالم وتشجيعهم على إيجاد حلول لمواجهة أزمة المياه العالمية.

وأوضح أن استحواذ فئة الابتكارات الفردية على نسبة مرتفعة من الطلبات يجسد نجاح الجائزة في حشد طاقات مختلف الأجيال وتحفيز الأفراد على إحداث أثر إيجابي مستدام، بما يعزز مكانة دبي بوصفها حاضنة عالمية للمواهب والبحوث والابتكار والتقنيات الناشئة.

وأضاف: «تعلمنا من مدرسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرهان الدائم على الابتكار والتقدم التقني لتحسين جودة الحياة، وصناعة حلول تضمن مستقبلاً أكثر إشراقاً وأماناً للأجيال الحالية والقادمة. وتدعم جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه النهج التكاملي المبتكر الذي تتبناه دبي لفتح آفاق جديدة في مواجهة تحديات ندرة المياه وتحسين الوصول إلى المياه الآمنة، لا سيما في المجتمعات الأكثر احتياجاً».

وتهدف جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه إلى تمكين ونشر ابتكارات تحلية وتنقية المياه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، تشمل: الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة الكتلة الحيوية، والطاقة المائية، والطاقة التناضحية، والطاقة الحرارية الأرضية. وتضم الجائزة أربع فئات رئيسة: «جائزة المشاريع المبتكرة» وتشمل فئتَي المشاريع الصغيرة والمشاريع الكبيرة، و«جائزة الابتكار في البحث والتطوير» وتشمل فئتي المؤسسات الوطنية والمؤسسات العالمية، و«جائزة الابتكارات الفردية» وتشمل فئتي الباحث المتميز والشباب، و«جائزة الحلول المبتكرة للأزمات».

وخلال دوراتها الأربع السابقة، كرّمت الجائزة 43 فائزاً من 26 دولة حول العالم.