شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، رئيس مجلس دبي الرياضي، اليوم الخميس، جانباً من أعمال ثاني أيام "أسبوع دبي للمستقبل 2026" الذي تنظّمه "مؤسسة دبي للمستقبل" هذا العام تحت شعار "لأجل إنسان المستقبل" وتُعقد أعماله في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل على مدار أربعة أيام حتى السبت 21 نوفمبر الجاري.

وقال سموّه إن دبي تواصل تأكيد مكانتها حاضنةً عالميةً للأفكار المستقبلية والابتكارات النوعية، ووجهة أولى تجمع العقول والخبرات والتجارب الرائدة من مختلف أنحاء العالم لمناقشة الفرص والتحديات التي ستشكل أبرز الفرص والتحولات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية التي ستشكل مستقبل البشرية خلال العقود المقبلة.

وأشار سموّه إلى أن الحدث يعكس رؤية دبي في ترسيخ ثقافة استشراف المستقبل ونهجها في تحويل الأفكار المتميزة إلى مشاريع ومبادرات وشراكات عملية تسهم في دفع مسيرة التنمية وتعزز جاهزية القطاعات المختلفة للمتغيرات المتسارعة، فيما يُعد الحدث منصةً نوعيةً لمناقشة حلول مبتكرة تسهم في بناء مجتمعات أكثر مرونة واستدامة وقدرة على مواكبة المتغيرات العالمية وما تمليه من متطلبات.

وقد اطّلع سموّه على عدد من الجلسات والفعاليات والمعارض والتجارب التفاعلية التي تضمنها اليوم الثاني من الحدث واستعرضت أحدث التوجهات والابتكارات العالمية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل. كما التقى سموّه عدداً من المتحدثين والخبراء والمبتكرين المشاركين في الحدث، واستمع إلى شرح حول أبرز المبادرات والمشاريع والحلول المستقبلية التي تسهم في تطوير مختلف القطاعات الحيوية وتعزيز جودة الحياة.

رافق سموّه خلال الجولة الدكتور علوي الشيخ علي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وخلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، والدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية.

وكرّم سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، في إطار اليوم الثاني لأسبوع دبي للمستقبل، سامين ياسار من الولايات المتحدة الفائز بالمركز الأول وجائزة المليون درهم في "التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي" (AI Grandmaster) ضمن منصة تحديات المستقبل، وشهد التحدي منافسة 20 من المبدعين في مجال الذكاء الاصطناعي من حول العالم، حيث اُختبرت قدراتهم على توظيف أحدث التقنيات في تطوير حلول مبتكرة في فترات زمنية محددة.

وجاء اختيار الفائز من بين أفضل 5 متنافسين تأهلوا إلى الجولة النهائية من التحدي وهم: سامين ياسار (الولايات المتحدة)، ونيكول لي (سنغافورة)، وأيوشمان بانديتا (الهند)، وهاشم الغيلي (ألمانيا)، وفادي بحصاص (سوريا).

وشملت التحديات إنشاء محتوى متعدد الوسائط، وتطوير تطبيقات ذكية، وبناء تجارب تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، إلى جانب اختبار سرعة الإنجاز والقدرة على الابتكار واتخاذ القرار تحت ضغط الوقت. وشاركت غوغل كلاود كشريك تقني للتحدي، وتولت لجنة تحكيم متخصصة تضم خبراء في الذكاء الاصطناعي من غوغل كلاود تقييم المشاركين.

ويهدف "التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي" إلى تسليط الضوء على الكفاءات والمهارات الواعدة في أحد أكثر المجالات تأثيراً في مستقبل التنمية والاقتصاد العالمي، وتعزيز الوعي بأهمية الذكاء الاصطناعي باعتباره أداة داعمة للقدرات البشرية ومحفزاً للابتكار والإنتاجية. كما يشجع التحدي على تطوير مهارات هندسة الأوامر والتفاعل مع النماذج الذكية، وهي من التخصصات التي تشهد طلباً متزايداً على مستوى العالم.

ويأتي التحدي في إطار مواكبة تسارع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وتعزيز الاستفادة من إمكاناته في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ ثقافة الابتكار وإيجاد حلول عملية للتحديات المستقبلية. كذلك يهدف إلى بناء مجتمع عالمي يجمع المبدعين والخبراء ورواد التكنولوجيا لتبادل المعارف والخبرات، ويعزز التعاون الدولي في مجالات الذكاء الاصطناعي، بما يسرّع تطوير تطبيقات أكثر كفاءة وتأثيراً.

إلى ذلك كرّم سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، الفائزين بالدورة الثانية من جوائز دبي لاستشراف المستقبل التي تنظّمها "مؤسسة دبي للمستقبل" ضمن فعاليات "أسبوع دبي للمستقبل". وقد فاز بالجائزة الأولى في فئة "الريادة في استشراف المستقبل" مشروع مستقبل التصميم القائم على الفنون من إيطاليا، تقديراً لأثره في ابتكار أطر عمل ومنهجيات وأدوات نوعية أحدثت أثراً في كيفية استشراف المستقبل وفهم المتغيرات والاستعداد لها.

وفاز مشروع هيرايا للتعليم الاستشرافي من الفليبين بالمركز الأول في مجال "استشراف المستقبل للمجتمعات" المخصصة للمشاريع والمبادرات التي تحوّل الرؤى المستقبلية إلى أثر ملموس في حياة الناس. وجاء المركز الأول في فئة "استشراف المستقبل للبيئة" من نصيب مشروع "قوانين تحويلية لحماية كوكب الأرض" من الولايات المتحدة الأمريكية، لنجاحه في توظيف أدوات الاستشراف في حماية البيئة وتعزيز التنوّع الحيوي ودعم القدرة على التكيف مع التحديات المناخية.

وتهدف "جوائز دبي لاستشراف المستقبل" إلى تعزيز منظومة متكاملة عالمية المستوى تبنيها دبي لتحفيز مفاهيم استشراف المستقبل ومأسسة ممارساتها على مستوى الأفراد والمؤسسات والمجتمعات، لما لها من دور محوري في تصميم استراتيجيات المستقبل وصناعة فرصه للأجيال القادمة، في حين أصبحت دبي ودولة الإمارات منصة دولية للخبراء وقادة الفكر من شتى القطاعات، وملتقى لخبراء المستقبل وصنّاعه، ووجهة تقصدها مؤسساته ورواده لتتبادل الأفكار والرؤى والخبرات والآراء والأفكار، لصياغة مستقبل مبهر للإنسانية عبر تضافر الجهود وحشد الطاقات للسير في طريق التبادل المعرفي بين دول العالم وشعوبه.

الجدير بالذكر أن "أسبوع دبي للمستقبل" يتضمّن برنامجاً حافلاً بالكلمات الرئيسية، والجلسات الحوارية، وورش العمل، والحوارات الملهمة، والتحديات والمنافسات، والمعارض والتجارب المستقبلية، والاجتماعات المغلقة، والفعاليات الجانبية والخارجية، ويركز على خمسة مسارات رئيسية هي: مستقبل الحياة، ومستقبل المعرفة، ومستقبل الابتكار، ومستقبل الصحة وجودة الحياة، ومستقبل الأعمال، بمشاركة نخبة من الخبراء والمبتكرين وصنّاع القرار ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، بهدف استشراف التحولات المستقبلية وتعزيز التعاون في تطوير حلول وأفكار تسهم في تحسين حياة الإنسان.

وتتوزع هذه الفعاليات على 8 منصات رئيسية تشمل منصة الحوار، ومنصة التجارب والابتكارات، ومنصة مشاريع المستقبل، ومنصة تشريعات المستقبل، ومنصة تحديات المستقبل، ومنصة الفعاليات الجانبية، ومنصة مستقبل دبي، ومنصة الفعاليات الخارجية.