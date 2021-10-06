842 ألف مقعد على رحلات الطيران في الإمارات الأسبوع الجاري

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

كشفت مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن شركات الطيران العاملة في مطارات دولة الإمارات، ستشغل في الإجمال نحو 842.5 ألف مقعد على الرحلات الجوية، خلال الأسبوع الجاري، الذي بدأ في الرابع من أكتوبر الجاري، مقابل نحو 815 ألفاً في الأسبوع السابق عليه، بنسبة نمو بلغت نحو 3.5%.

وأظهرت بيانات المؤسسة التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن السعة المقعدية لهذا الأسبوع سجلت نمواً بلغ أكثر من 78% في الأسبوع المقابل من عام 2020، حيث شغلت الشركات حينها 472 ألف مقعد.

وبحسب بيانات للمؤسسة، فإن شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط، ستشغل نحو ثلاثة ملايين مقعد خلال الأسبوع الجاري، مقارنة بالعدد نفسه تقريباً في الأسبوع السابق عليه، لافتة إلى أن السوق الإماراتية تستحوذ على نحو 27% من إجمالي حجم السعة التي تشغلها شركات الطيران في المنطقة ككل.

وعالمياً، أشارت المؤسسة إلى شعور متزايد بأن السوق العالمية على وشك التعافي أخيرا، على الرغم من أن التوقعات قصيرة المدى حتى نهاية العام، لاتزال ضعيفة للغاية، لكنها أكد أن الأمور تبدو أكثر تفاؤلا خلال العام المقبل.

وأوضحت «أو إيه جي» أن القدرة العالمية للأسبوع الجاري بلغت 78.6 مليون مقعد، فيما لايزال قطاع النقل الجوي أقل من مستويات العام 2019 بنسبة 30%.

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