«الإمارات دبي الوطني» و«طيران الإمارات» يبرمان صفقة تمويل بـ 750 مليون دولار

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أمس، عن إبرام صفقة تمويل ثنائي الشريحة بقيمة 750 مليون دولار لمدة خمس سنوات مع شركة «طيران الإمارات».

وأوضح البنك في بيان، أن الصفقة تتميز بسعرها التنافسي، وهي أول صفقة تبرمها «طيران الإمارات» كهيكلية تمويل مدعومة بالمبيعات - المستحقات، وذلك بهدف تنويع مصادرها للسيولة.

وأشار «الإمارات دبي الوطني» إلى أنه تولى دور مدير الاكتتاب والمنظم الرئيس المفوض والوكيل العالمي للصفقة.

وقال نائب رئيس تنفيذي أول ورئيس الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات لدى بنك الإمارات دبي الوطني، أحمد القاسم، إن «هذه الصفقة الأولى من نوعها تأتي تأكيداً على التزام مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني بدعم (طيران الإمارات)».

وأضاف: «باعتبارنا بنكاً رائداً على مستوى المنطقة، نحرص باستمرار على استكشاف حلول تمويل جديدة ومبتكرة لدعم متعاملينا، وتحقيق أهدافهم طويلة الأمد».

وتابع القاسم: «بينما تتهيأ دبي لتصبح المدينة الأكثر استقبالاً للزوار بحلول عام 2025، نتطلع قدماً للمساهمة في تحقيق هذا الهدف من خلال المزيد من الصفقات الرائدة مثل صفقتنا مع (طيران الإمارات)».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news