مكتوم بن محمد: دبي نجحت بترسيخ مكانتها أهم مركز للشحن في المنطقة

المصدر: دبي ■ وام

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في مقر مبنى القادة بمعرض «إكسبو 2020 دبي»، رئيس شركة «UPS» العالمية، سكوت برايس.وأعرب سموه عن تقديره لجهود الشركة العالمية التي طالما جمعتها بدبي علاقة شراكة وتعاون وثيق، والتي تتخذ من مدينة دبي مقراً إقليمياً لعملياتها في منطقة شبه القارة الهندية والشرق الأوسط وإفريقيا.

أهمية الشحن

وأكد سموه أن التطورات التي شهدها العالم، خلال العامين الماضيين، أبرزت الأهمية الكبيرة لقطاع الشحن والخدمات اللوجستية، الذي نجحت دبي في ترسيخ مكانتها كأهم مركز له في المنطقة، بفضل الاستثمار في إرساء بنية تحتية عالمية المستوى وفائقة الكفاءة، والتي تُعد من بين عناصر البيئة الداعمة التي توفرها الإمارة لشركائها من شركات الشحن الدولية، لتمكينها من ممارسة أعمالها بالسرعة والكفاءة المطلوبة.

نهج دبي

وتطرّق اللقاء إلى بحث سبل تعزيز تلك الشراكة وتوسيع نطاقها، بما ينسجم مع نهج دبي في توطيد دعائم التعاون البنّاء مع كبرى المؤسسات العالمية، ضمن مختلف القطاعات، وسعيها المستمر لتهيئة أفضل الظروف التي تمكنها من مواصلة النمو والازدهار.

أرقى المعايير

وتناول اللقاء كذلك الأهمية الكبيرة التي توليها دبي لقطاع الشحن والخدمات اللوجستية، الذي يشكل إحدى الركائز الأساسية للتجارة، وأسلوب العمل الذي تتبعه الإمارة، وما تتخذه من إجراءات تراعي فيها أرقى المعايير والممارسات العالمية، بهدف توفير أفضل بيئات العمل الداعمة للقطاع الخاص، وتمكين مؤسساته على تنوع تخصصاتها من القيام بأعمالها بأسلوب يكفل تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

شريك لوجستي

من جهته، أكد رئيس شركة «UPS» اعتزازه بعلاقات التعاون الوثيقة مع دبي، ودور الشركة شريكاً لوجستياً رسمياً لـ«إكسبو 2020 دبي»، وإسهامها في هذا الحدث العالمي الضخم الذي يجمع 192 دولة، وما يمثله من فرصة نموذجية لتبادل الأفكار والتجارب والرؤى لصنع مستقبل واعد حافل بالفرص.

محطات شمسية

أعلنت شركة «UPS» في معرض «إكسبو 2020 دبي»، عن إطلاق محطات شحن باستخدام الطاقة الشمسية كلياً، الأولى من نوعها في العالم، والمخصصة لتغذية أسطول مركبات التوصيل التابع للشركة، بالطاقة، ومن دون الحاجة إلى وصلها بالشبكة الكهربائية.

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