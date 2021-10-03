«جدول فعاليات» يعزز مكانة دبي مركزاً رائداً للثقافة والترفيه والوجهة المفضلة للزيارة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يضم جدول فعاليات دبي، المنصة التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، مجموعة مميزة من الفعاليات، والحفلات، والعروض الترفيهية، والبطولات الرياضية المقررة إقامتها في دبي خلال الفترة المقبلة، إلى جانب الفعاليات الخاصة بمعرض «إكسبو 2020 دبي»، الحدث الأضخم في العالم، والأول من نوعه في المنطقة، لتعزز الإمارة من مكانتها كمركز رائد للثقافة والترفيه، وكذلك الوجهة المفضلة للزيارة.

وكانت دبي سباقة في إعادة فتح أنشطتها الاقتصادية، بما فيها قطاع الفعاليات، واستئناف الأنشطة والحفلات المباشرة، وذلك ضمن الالتزام بالإجراءات الوقائية، للحفاظ على صحة الضيوف وسلامتهم، ليستمتعوا بوقتهم في بيئة آمنة، حيث تلتزم جميع المرافق التي تستقبل الجمهور بإجراءات السلامة، بما في ذلك استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي. وتتضمن أبرز الفعاليات التي تستضيفها دبي من شهر أكتوبر حتى ديسمبر 2021:

الموسيقى العالمية

يستقبل مسرح «كوكا كولا أرينا» في 8 أكتوبر، المغنية الشهيرة نيها ككار، الحائزة جوائز عديدة، حيث تشتهر ككار بكونها إحدى أشهر فنانات الهند، وستطرب جمهورها بأغانيها المعروفة، كما سيستقبل المسرح النجم جوبين نوتيال، الذي سيؤدّي مجموعةً من أشهر الأغاني في 29 أكتوبر.

وتعود الفرقة الأوكرانية «أوكين إليزي» إلى دبي، بعد أن حققت نجاحاً كبيراً في حفلها الأول الذي أقيم قبل خمس سنوات، وسيكون الجمهور على موعد بتاريخ 11 نوفمبر، مع أمسية رائعة تتضمن أجمل الأغاني القديمة التي ستقدمها فرقة «الروك» بفندق «جميرا بيتش» في الساحة الخارجية على الشاطئ. أما منطقة الفعاليات في فندق «جميرا بيتش»، فإنها على موعد خلال الفترة ما بين الثالث والثامن من نوفمبر مع الدورة الخامسة من مهرجان «باروس» للموسيقى 2021، حيث يظهر الثنائي «Bi-2» على خشبة المسرح في أول عرضٍ لهما في دبي، بالإضافة إلى مشاركة كل من الفنانين فيليب كيركوروف، وليونيد أوغوتين، وديانا أربينينا، وباسطة، وأندريا بوتشيلي.

العروض الترفيهية

وتأخذ سفينة «كوين إليزابيث 2» الأطفال والكبار في رحلة من المغامرات الشائقة ضمن مسرحية «أليس في بلاد العجائب»، وذلك بتاريخ السابع من أكتوبر المقبل. كما ستستضيف خلال الفترة من 14 حتى 16 أكتوبر، عرض «هوريبل هيستوريز: بارمي بريتين»، الذي يسلط الضوء على أبرز المحطات والشخصيات في التاريخ البريطاني.

وتستذكر سفينة «كوين إليزابيث 2» في 28 أكتوبر، فرقة «البيتلز» الشهيرة من خلال إحيائها حفلاً بعنوان: «استعيدوا أجواء البيتلز»، لاسترجاع أروع أغاني الفرقة خلال الحفل المميّز الذي تحييه فرقة «ذا فاب فور». كما تستضيف السفينة فريق «أبا» العالمي، بعرض «أبا ريونيون»، الذي سيقدم مجموعة من أهم أعمال المخرج والمنتج ومصمّم الرقصات للعمل الموسيقي، أبا مانيا، الحائز جوائز عالمية، وذلك بتاريخ 10 نوفمبر.

العروض الراقصة

ضمن جولته السنوية العاشرة حول العالم، سينظم عرض «روك ذا باليه» الموسيقيّ الفريد في دبي، الذي سيقدم أروع أداء راقص على خشبة مسرح «دبي أوبرا» يومي 8 و9 أكتوبر، ويضم مجموعة مع الراقصين والفنانين الشباب الذين سيقومون بأداء لوحاتٍ فنية تجمع بين الباليه الكلاسيكي وأساليب الرقص الحديث، مثل موسيقى «البوب» و«الهيب هوب». كما تستقبل «دبي أوبرا» يومي 27 و28 أكتوبر، حفل «أسطورة الحب» المباشر، الذي حصد الكثير من الجوائز مع مصمّم الرقصات «يوري غريغوروفيتش».

كما سيستقبل مسرح «دبي أوبرا» يومي 29 و30 أكتوبر، عرض باليه «السلطان بيبرس»، الذي تقدّمه فرقة «باليه أستانا» الكازاخستانية، ويجسد العمل الفنّي تاريخ حكم «السلطان بيبرس»، حيث يمكن الاستمتاع بالعروض الراقصة من تصميم «مكارم أفاخري»، والألحان الموسيقية التي وضعها «خاميت شانغالييف»، و«آليبك آلبييف».

وسيستمع رواد «دبي أوبرا» بأحداث العمل المسرحي «ذا نات كراكر»، أي «كسارة البندق» الشهيرة، في 23 حتى 25 ديسمبر، وذلك بمشاركة فنانين وراقصين موهوبين من «دار الباليه الروسية»، و«الأوبرا الروسية».

إنتاجات استثنائية

وتشهد «دبي أوبرا» استضافة النسخة الحديثة «ديفداس»، إحدى القصص الهندية الشهيرة، وذلك خلال الفترة من 21 حتى 23 أكتوبر، حيث يتميز العرض باستعراضه أعمالاً تحاكي أعمال «برودواي» الشهيرة، والذي سيبهر الجمهور بأزيائه الفاخرة ذات الألوان المتنوّعة، بالإضافة إلى الأغاني الشعبية والحركات البهلوانية المذهلة.

وللراغبين في معرفة الموسيقى الكلاسيكية، لابد من حضور العمل الأوبرالي «ريغوليتو»، الذي يعتبر من أشهر أعمال المؤلف الموسيقي «جوزيبي فيردي»، ويستضيفها مسرح «دبي أوبرا» يومي 11 و12 أكتوبر.

وسيقدم الموسيقي اللبناني - الأرمني وعازف البيانو العالمي «غي مانوكيان» عرضاً يتسم بحالة من الفرح، من خلال مجموعة من أحدث أعماله الموسيقية، وقبل صدور ألبومه الجديد «تامادا»، وذلك بتاريخ 19 نوفمبر.

بطولات رياضية

وتستعدّ «كوكا كولا أرينا» في دبي لاستضافة بطولة «تاي بريك تنز» للتنس، أول حدث عالمي للتنس يُقام في المنطقة، يوم 22 أكتوبر، وهي النسخة الوحيدة القصيرة من لعبة التنس المعترَف بها رسمياً. ويشارك في هذه البطولة ثمانية لاعبين عالميين للمنافسة على جائزة قدرها 500 ألف درهم.

وتعود بطولة موانئ دبي العالمية للغولف إلى ملاعب «عقارات جميرا للغولف»، خلال الفترة من 19 حتى 23 نوفمبر، لتضم نخبة من أشهر لاعبي الغولف العالميين، والتي تشكل محطة اختتام بطولات دبي في هذه اللعبة، وتعد جزءاً من منافسات «بطولة EDGA الأوروبية» التي تضم ثمانية من أفضل لاعبي الغولف حول العالم، وفرصة للفوز بكأس البطولة.

الفعاليات المحلية

وتستعد دبي لإطلاق مبادرة «تحدي دبي للياقة»، الفعالية التي تعمّ المدينة بأكملها ولمدة 30 يوماً، اعتباراً من 29 أكتوبر حتى 27 نوفمبر، وتشكل هذه المبادرة مهرجاناً سنوياً متاحاً للجميع، ويشجعهم على الالتزام بممارسة 30 دقيقة من النشاط يومياً لمدة 30 يوماً. ويتضمّن «تحدي دبي للياقة» الكثير من حصص التدريب المجانية، والفعاليات الرياضية، وجلسات التمرين المشتركة، والبرامج التعليمية، والنصائح الخاصة بالطعام الصحي.

تمتعوا بالسباق في الماء، مع عودة «ذي بيتش سويم» إلى «جميرا بيتش ريزيدنس»، خلال حدثين منفصلين، أحدهما بتاريخ 26 نوفمبر، والآخر في 26 مارس 2022.

«جيتكس شوبر»

يتيح معرض «جيتكس شوبر»، الذي سيقام خلال الفترة من 26 حتى 30 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي، لزوّاره، فرصة سنوية للاطلاع على أحدث المنتجات، من أجهزة الحاسوب إلى الطابعات والأدوات الكهربائية المنزلية، بالإضافة إلى الاستفادة من التخفيضات والعروض المذهلة، مع فرص ربح جوائز فورية.

ويعد «داون تاون ديزاين»، الذي سيقام خلال الفترة من 8 حتى 12 نوفمبر في حي دبي للتصميم، المعرض الوحيد في منطقة الشرق الأوسط المختصّ بأحدث المنتجات والابتكارات العصريّة في مجال التصميم.

ويُعتبر أسبوع دبي للتصميم، المهرجان الإبداعي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، وينظّم كل عام أكثر المعارض ابتكاراً في مجال الهندسة المعمارية، وتصميم المنتجات، والأثاث والديكور الداخلي. ويقام المعرض في حي دبي للتصميم خلال الفترة من 8 حتى 13 نوفمبر.

وتنظم دبي خلال الفترة ما بين 24 و27 نوفمبر الدورة السادسة من معرض دبي الدولي للسيارات، الحدث الأضخم من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويعود «أسبوع دبي للساعات 2021»، أحد أضخم المعارض المختصة بعالم الساعات في المنطقة بنسخته الخامسة خلال الفترة ما بين 24 و28 نوفمبر، في منطقة البوابة في مركز دبي المالي العالمي، وتركز نسخة هذا العام على التواصل والاحتفال بالإبداع، عبر عرض مجموعة كبيرة من أفخر الساعات التي تحمل أسماء لأرقى العلامات التجارية.

مهرجانات تسوق

يعود مهرجان دبي للتسوق، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بدورة جديدة، خلال الفترة ما بين 15 ديسمبر 2021 و29 يناير 2022، ليقدم لسكان دبي وزوارها تجارب فريدة، وذلك بما يتضمنه من فعاليات ترفيهية، وأنشطة متنوعة، وعروض ترويجية، وجوائز قيمة.

ويمثل جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في المدينة التي تتيح للزوار والجمهور استكشاف الفعاليات المقبلة، وشراء التذاكر بسرعة وثقة، من خلال منصة الشراء الخاصة بالتطبيق.

الكوميديا

يعود نجم الكوميديا الهندية «هارش غورال»، ليقدم لمحبيه عرضاً في يوم 29 أكتوبر على مسرح مول الإمارات، وسيقدم مجموعة من أحدث أعماله الكوميدية، بما فيها «جو بولتا هاي واهي هوتا هاي».

وسيستقبل مركز دبي التجاري العالمي، في 28 أكتوبر، النجم روب بيكيت، الذي سرعان ما ذاع صيته في عالم الضحك، بفضل أسلوبه الساخر المميّز، كما شارك في العديد من البرامج التلفزيونية التي نال من خلالها شهرة واسعة، حيث يقدّم أعماله على قناة «بي بي سي 1» في برنامج «ودينغ داي وينرز»، وبرنامج الواقع «أول توغاذر ناو»، إلى جانب حضوره المستمر في برنامجَيْ «8 أوت أوف 10» و«لايف آت ذا أبولو».

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