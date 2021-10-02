بالتزامن مع «إكسبو 2020».. «لوفتهانزا» تطلق خط رحلات جديداً من ميونيخ إلى دبي

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

وصلت إلى مطار دبي الدولي، صباح اليوم، رحلة طيران شركة «لوفتهانزا» الألمانية، رقم «LH638»، لتدشن بذلك خط رحلات جديداً بين ميونيخ ودبي ثلاث مرات في الأسبوع.

وأفاد بيان صدر أمس، بأن الرحلة رقم «LH638» تغادر مدينة ميونيخ الألمانية في تمام الساعة 10:30 مساء أيام: الاثنين والأربعاء والجمعة، لتصل إلى مطار دبي الدولي الساعة 06:40 صباح اليوم التالي، في ما تغادر الرحلة رقم «LH639» من دبي في الساعة 8:30 صباح أيام: الثلاثاء والخميس والسبت، لتصل إلى مدينة ميونيخ في تمام الساعة 12:50 بعد الظهر.

وستشغل «لوفتهانزا» طائرة من طراز «إيرباص A350-900» التي تعد من أكثر الطائرات العصرية والصديقة للبيئة في العالم، وتؤكد التزامها بالاستدامة.



وقال مدير أول مبيعات مجموعة «لوفتهانزا» للخطوط الجوية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، سيركان جيرجوين، إن دولة الإمارات وجهة سفرٍ أساسية بالنسبة للمجموعة، لافتاً إلى أن إطلاق خط الطيران الجديد، بالتزامن مع انطلاق فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي»، يضاعف السعة المقعدية على كافة الرحلات المتجهة إلى الإمارات.

وأضاف جيرجوين: «نتوقع زيادة الطلب على هذا الخط خلال فصل الشتاء، وبالتحديد إلى وجهات العطلات في جبال الألب والولايات المتحدة وكندا، وقد حرصنا على توفير 85 ألف مقعد إضافي على متن رحلات مجموعة (لوفتهانزا) لتلبية هذا الطلب».

من جهته، قال نائب الرئيس في مؤسسة مطارات دبي، جمال محمد الحاي، إن ألمانيا من بين الأسواق الـ10 الأوائل لمطار دبي الدولي، بعدد ركابٍ بلغ 2,6 مليون خلال العام 2019.

وأكد أن إطلاق المسار الجديد سيساعد في تحقيق مزيد من النمو من خلال تعزيز وجهات السفر، وزيادة السعة المقعدية على الرحلات الجوية بين الوجهتين.

في السياق نفسه، قال القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية في دبي، هولجر مانيكه، إن الخط الجديد لرحلات «لوفتهانزا» المباشرة بين دبي وميونخ مهمٌ للغاية لربط شعبي البلدين، كما أنها إشارة قوية قبيل انطلاقة فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي».



وبحسب «لوفتهانزا»، سيكمل الخط الجديد في دبي، الرحلات اليومية الحالية إلى فرانكفورت، إضافة إلى رحلات الخطوط السويسرية اليومية من دبي إلى زيورخ في الشتاء. كما تعد مدينة ميونيخ إحدى أهم محطات «لوفتهانزا»، إذ تتيح مجموعة كبيرة من الوجهات التي يمكن مواصلة السفر إليها.



وبالتزامن مع الإعلان عن الرحلات الجديدة، أعلنت «لوفتهانزا» عن تقديم أسعار مبدئية خاصة للتذاكر من دبي إلى أوروبا. وأوضحت أنه وحتى تاريخ 20 أكتوبر 2021، فإنه يمكن للمتعاملين حجز تذاكر سفر ذهاباً وإياباً، لتواريخ السفر بين السادس من أكتوبر 2021 و25 مارس 2022.

وستبدأ الأسعار الترويجية من 1715 درهماً للدرجة السياحية، و2975 درهماً للدرجة السياحية الممتازة، ومن 7375 درهماً لدرجة الأعمال،

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