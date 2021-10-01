تجار: حركة سياحية تدعم مبيعات المشغولات الذهبية في دبي

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

قال مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات إن عودة السياح للأسواق أخيراً، ومواصلة أسعار الذهب انخفاضاتها، أسهما في انتعاش مبيعات المشغولات الذهبية.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن السياح استأثروا بالحصص الكبرى من المبيعات التي تركز معظمها في المشغولات الذهبية من عيار 18 قيراطاً.

وواصلت أسعار الذهب في نهاية الأسبوع الماضي انخفاضاتها، للأسبوع الرابع على التوالي، محققة تراجعاً راوحت قيمته بين 50 فلساً و1.25 درهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في سوقي دبي والشارقة، ليصل إجمالي قيمة تراجع سعر غرام الذهب خلال أربعة أسابيع إلى 10 دراهم.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 211.25 درهماً بتراجع قيمته 75 فلساً، مقارنة بأسعاره نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما وصل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً إلى 198.25 درهماً، بانخفاض قيمته 1.25 درهم.

بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 198.75 درهماً بانخفاض بلغ 75 فلساً، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 162.25 درهماً بتراجع بلغ 50 فلساً.

وقال المتعامل حسام ياسين، إن الحدود السعرية التي وصلت إليها أسعار الذهب، تعد محفزة للشراء، بعد التراجع المتتالي لها خلال الفترة الأخيرة، لافتاً إلى أن الأسعار الحالية حفزته على شراء هدايا من المشغولات الذهبية لعائلته.

من جهته، قال المتعامل سامي إبراهيم، إنه اشترى قطعتين من المشغولات الذهبية من فئة الأوزان الصغيرة، كهدايا، للاستفادة من الحدود السعرية المنخفضة للذهب خلال الفترة الأخيرة.

واتفق المتعامل تامر علي مع نظيريه في أن الأسعار كانت محفزة له للشراء. وقال إنه اشترى لابنته هدية من المشغولات الذهبية عيار 18 قيراطاً، بعدما تابع الانخفاضات في أسعار الذهب، وبنسب كبيرة أخيراً.

إلى ذلك، قال مدير «محل دايموند للمجوهرات»، ديليب سوني»، إن الأسواق شهدت أخيراً مؤشرات انتعاش في مبيعات المشغولات الذهبية، بدعم من حركة السياحة في الأسواق، والأسعار، عقب استمرار تراجع أسعار المعدن الأصفر، للأسبوع الرابع على التوالي.

وأضاف أن المشغولات المصنعة من عيار 18 قيراطاً استأثرت بالحصص الكبرى من المبيعات أخيراً.

من جهته، قال مدير «شركة دهكان للمجوهرات»، جاي دهكان، إن السياح استأثروا بمعدلات كبيرة من الإقبال على مبيعات المشغولات الذهبية أخيراً، متوقعاً أن تستمر الأسواق في تسجيل تحسن بنسب أكبر خلال الفترة المقبلة، بدعم من استمرار تدفق السياح والزوار على فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي».

وأكد أن مواصلة أسعار الذهب لانخفاضاتها خلال الأسابيع الأخيرة، كان من العوامل الداعمة لنمو الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية، لاسيما مع انتهاء فترة انشغال المتعاملين ببداية العام الدراسي، وعودة معظم المتعاملين من عطلاتهم الصيفية.

في السياق نفسه، ذكر مدير «محل فاماس للمجوهرات»، تاغي هدايت، إن الحركة السياحية في الأسواق أخيراً، دعمت انتعاش مبيعات المشغولات الذهبية بنسب كبيرة أخيراً، مع تركز معظم المبيعات في الهدايا المتوسطة والصغيرة من عيار 18 قيراطاً، مع تفضيل معظم الجنسيات الأوروبية لتلك النوعية من المشغولات.

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