الجناح السويسري في «إكسبو دبي» يوفر للزوّار رحلة على 3 مراحل

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يستعد الجناح السويسري في معرض «إكسبو 2020 دبي»، للترحيب بالزوّار من جميع أنحاء العالم في رحلة مفعمة بالمشاعر، مؤلفة من ثلاث مراحل أساسية تُبرز الثقافة والابتكار والاستدامة السويسرية.

ويتوقع الجناح، الذي يقع في منطقة الفرص، أن يستقبل 10% من زوّار «إكسبو» يومياً على مدار ستة أشهر.

وأوضح بيان صادر أمس، أن الزوّار يستهلون الرحلة السويسرية من السجادة الحمراء الضخمة التي خصصتها سويسرا لهذا الحدث، لتنقلهم من سويسرا التقليدية إلى الدولة المصنفة الأكثر ابتكاراً في العالم للعام الـ11 على التوالي، وذلك وفق مؤشر الابتكار العالمي «WIPO» لعام 2021.

ووفقاً للبيان، سيبدأ الزوار رحلتهم داخل الجناح عبر بحر من الضباب الذي يشكل تجربة فريدة من نوعها، فيما تبرز من الضباب إطلالة مذهلة تكشف عن صورة بانورامية لجبل سويسري.

وتستمر الرحلة عبر معرض شركة «شيندلر» الذي يعكس مستقبل التنقل، لتنتهي بنوافير الابتكار، التي تسلط الضوء على الابتكارات السويسرية المتميزة في مختلف المجالات.

وقال سفير سويسرا لدى دولة الإمارات والبحرين، ماسيمو بادجي: «ستعزز مشاركتنا في (إكسبو 2020 دبي) العلاقة المتينة التي تتمتع بها سويسرا ودولة الإمارات منذ السبعينات»، مضيفاً: «إننا على ثقة بالنجاح الكبير الذي ستُحققه جميع الدول المشاركة، ونثني على جهود الإمارات لتوحيد العالم بعد هذا الوقت المتقلب».

من جهته، قال المفوض العام للجناح السويسري ورئيس لجنة تسيير «إكسبو 2020 دبي»، مانويل سالتشلي: «يُسعدنا أن نرحب بالعالم لاستكشاف سويسرا دولة الابتكار والإبداع والتعليم والاستدامة والمناظر الطبيعية الساحرة».

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