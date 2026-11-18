افتتحت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي اليوم، معرض مبادرة "حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية" لعام 2026- التجمع العالمي الأكثر تنوعاً للمواهب الأكاديمية التي تسعى إلى مواجهة التحديات العالمية المعقدة من خلال الابتكار، والتي تُقام بتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، وتحت رعاية وإشراف سموّها، ويتم تنظيمها سنوياً من قبل "آرت دبي" بالشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل، ومركز دبي المالي العالمي، ومؤسسة حسين سجواني - داماك الخيرية.

ويتضمن المعرض 100 مشروع مبتكر تم اختيارها من بين آلاف المشاركات التي قدمها الطلاب والخريجون والأساتذة من نحو 1000 جامعة في أكثر من 120 دولة.

وتنعقد نسخة هذا العام من المبادرة خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر الحالي في أبراج الإمارات ضمن فعاليات "أسبوع دبي للمستقبل".

وقالت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم: تواصل دبي من خلال مبادرة "حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية" بناء منصة عالمية تجمع العقول الواعدة من مختلف أنحاء العالم، وتمنحها الفرصة لتحويل أفكارها إلى حلول عملية ذات أثر ملموس إيمانًا منها بأنّ مواجهة التحديات العالمية الكبرى تبدأ بالاستثمار في المواهب والكفاءات وتمكينها من امتلاك أدوات المعرفة والابتكار بوصفها الركائز الرئيسية للوصول للمستقبل الذي يحقق أعلى معايير التقدم وجودة الحياة للمجتمعات.

وأضافت سموها: ما نشهده اليوم من مشاريع نوعية ضمن مبادرة "حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية" يعكس قدرة البحث العلمي والابتكار على الإسهام في صياغة مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً، ويؤكد مكانة دبي مركزاً عالمياً لتطوير الحلول التي تخدم البشرية.

مؤسسات أكاديمية رائدة

وتضم قائمة المشاركين في نسخة المعرض هذا العام فرقاً من مؤسسات أكاديمية رائدة، من بينها جامعة هارفارد، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة أكسفورد، وجامعة كامبريدج، والمعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ، وإمبريال كوليدج لندن، وجامعة كورنيل، والجامعة الوطنية في سنغافورة، وجامعة دلفت للتكنولوجيا، إلى جانب جامعات في دول ذات اقتصادات ناشئة، منها غانا وبيرو والمغرب وتشيلي، إضافةً إلى مؤسسات أكاديمية من دولة الإمارات من بينها جامعة برمنغهام دبي، وجامعة نيويورك أبوظبي، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة الأمريكية في الشارقة.

وسيتم تكريم أفضل خمسة مشاريع في الفئات الرئيسة الخمس: التشخيص والعلاجات الصحية، والأنظمة الدائرية، ومستقبل الطاقة، وموارد الحياة، والمجتمعات الحضرية، حيث ستحصل هذه المشاريع على جوائز نقدية تبلغ 100.000 دولار أميركي لدعم أبحاثها، وسيتم اختيار المشاريع الفائزة من قبل لجنة تحكيم متخصصة تترأسها سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم.

فرصة استثنائية للتواصل والتطوير

وإلى جانب المعرض، تتيح المبادرة للفرق المشاركة فرصة استثنائية للتواصل مع نخبة من الجهات الحكومية، وقادة القطاعات، والمستثمرين، والخبراء الذين يمكنهم المساعدة في تطوير مشاريعهم.

ويقدم برنامج "بناء المشاريع" الدعم اللازم للفرق المختارة عبر توفير التمويل والخبرات في مجال الأعمال، إلى جانب فرص التعاون المباشر مع القطاع الصناعي، مما يتيح لهم اختبار تقنياتهم في بيئات واقعية، إلى جانب مساعدتهم في تأسيس شركاتهم بدبي.

ويهدف البرنامج إلى تسريع عملية التحقق الفني والتجاري للمشاريع بعد تجاوزها مرحلة الاختبار والانتقال إلى استخدامها كتطبيقات تلبي احتياجات السوق، إضافة إلى رسم مسار واقعي لنموها وتطورها انطلاقاً من دبي.