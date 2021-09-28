"طيران الإمارات" تستأنف خدمتها إلى غاتويك برحلة يومية في ديسمبر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة طيران الإمارات اليوم، أنها ستستأنف خدمتها إلى مطار لندن غاتويك، اعتباراً من 10 ديسمبر المقبل، وذلك استجابة لتخفيف قيود السفر الدولية وزيادة الطلب على السفر.

وأفادت الناقلة في بيان، بأنها ستشغّل رحلة يومية إلى بوابتها الثانية في لندن بطائرة "بوينغ 777-300ER" بتقسيم الدرجات الثلاث: أولى وأعمال وسياحية.

وستغادر الرحلة "ئي كيه 015" مطار دبي الدولي في الساعة 7:40 صباحاً وتصل إلى مطار لندن غاتويك في الساعة 11:40 صباحاً، بينما تغادر رحلة العودة "ئي كيه 016" مطار لندن غاتويك في الساعة 1:35 بعد الظهر وتصل إلى دبي في الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

وسيؤدي استئناف الرحلات إلى مطار لندن غاتويك في ديسمبر، إلى إعادة عمليات "طيران الإمارات" في المملكة المتحدة إلى ست بوابات: لندن هيثرو ست رحلات يومياً بطائرات "A380"، مانشستر رحلتان يومياً بطائرات "A380"، برمنغهام 10 رحلات أسبوعياً، غلاسكو رحلة يومية، ونيوكاسل أربع رحلات أسبوعياً.

ومع نهاية ديسمبر، ستوفر "طيران الإمارات"، 84 رحلة أسبوعياً إلى المملكة المتحدة، ما سيسهل على العملاء في الوصول إلى شبكة الناقلة العالمية المتنامية التي تغطي الآن أكثر من 120 وجهة، أي نحو 90% من شبكتها ما قبل الجائحة، ويقدم للمسافرين من مختلف دول العالم خيارات أوسع لزيارة المملكة المتحدة.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في "طيران الإمارات"، عدنان كاظم، إن "مطار غاتويك وجهة مهمة لنا، ونحن سعداء للغاية باستئناف رحلاتنا ونتطلع إلى الترحيب بعملائنا مرة أخرى على رحلاتنا، حيث سنقدم مزيداً من الخيارات للأفراد والشركات للتواصل مع شبكتنا العالمية المتنامية باستمرار".

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