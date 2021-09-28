30 رائد أعمال إماراتي يتأهلون لبرنامج تطوير مهارات الشباب المواطن

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات غرفة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال، ومركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»، المملوك بالكامل لسلطة واحة دبي للسيليكون، عن اختيارهما 30 من أصحاب المشروعات الناشئة ورواد الأعمال من الشباب الإماراتيين للمشاركة في الدورة الجديدة من برنامجهما السنوي، برنامج تطوير مهارات الشباب المواطن.

ووفقا لبيان صادر اليوم، سينخرط المشاركون في تدريب متخصص حول مختلف المواضيع التي تهم رواد الأعمال بمشاركة خبراء من «ديتك» و«لينكد إن» وشركة المستشار الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية «ICLO» و«إنتيليجنت فاينانس كونسلتانت» Intelligent Finance Consultants، و«إل بي إس براندز» LPS Brands، و«ثينك ميديا لابز» TMLS.

وستركز مواضيع التدريب على كيفية تأسيس وتعزيز نمو المشروعات التجارية، وأهمية المبيعات لأصحاب المشروعات، إضافة إلى كيفية إعداد عرض تقديمي للمشروعات التجارية وعرضه بطريقة مميزة واستثنائية.

وفي نهاية فترة التدريب، سيحصل المشاركون على شهادات تقدير.

كما سيوفر البرنامج للمشاركين فرصة التدريب مع شركات رائدة من القطاع الخاص، وتشمل شركة «دي إتش إل» DHL، وشركة

«أوليفر وايمان» وشركة «ICLO»، فضلا عن الحصول على جلسة توجيه مجانية لتأسيس شركة تجارية انطلاقاً من مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»، ودخول مجاني لمدة ثلاثة أشهر إلى مساحات العمل المشتركة في مركز «ديتك»، إضافة إلى فرصة المشاركة والعرض في فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي».



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