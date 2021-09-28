سمانا للتطوير تطلق 3 مشاريع بقيمة 405 ملايين درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقب تسليم مشروع سمانا جرينز، تسليما ناجحا في الوقت المحدد، وبيع 100% من وحدات جولف أفينيو واستكمال البنية الفوقية لمشروع هيلز بنسبة 100٪، أطلقت سمانا للتطوير العقاري، اليوم ثلاثة مشاريع جديدة وهي: سمانا بارك فيوز بقيمة 130 مليون درهم، وسمانا ويفز بقيمة 165 مليون درهم، وسمانا جولف أفينيو2 بقيمة 110 مليون درهم، الكائنة في أرجان وقرية جميرا الدائرية ومدينة دبي للاستوديوهات على التوالي.

وستركز المشاريع الجديدة على جوانب البيئة والاستدامة والحوكمة في ضوء المخاوف البيئية والصحية والقدرة على تحمل التكاليف أثناء الجائحة، مما أدى إلى زيادة الطلب على العقارات التي تتميز بنمط المنتجعات الصحية.

يكون المشروع الأول، في سلسلة المشاريع، الذي سيبدأ المبيعات في وحداته العقارية بتاريخ 6 أكتوبر 2021، هو سمانا بارك فيوز الكائن في منطقة أرجان، وهو المشروع المجاور للمنتزه العام، ويقع على مسافة قريبة من حديقة المعجزة وحديقة الفراشات بدبي، وجميعها معالم رئيسية تعمل على جذب السياح في دبي.

ويمتد مشروع سمانا بارك فيوز السكني على مساحة 183,323 قدم مربع، ويضم 176 استوديو وشقة تتكون من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم مع حمامات سباحة خاصة. وتتوقع سمانا للتطوير العقاري أن يُجرى بيع وحدات هذا المشروع خلال يوم أو يومين، حيث تتلقى الشركة عددًا كبيرًا من طلبات الشراء.

وقال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة سمانا للتطوير العقاري: "لقد تعلمنا درسًا مهمًا جعلنا قادرين على الصمود خلال الأوقات الصعبة، مما أدى إلى تحقيق هذا النجاح الباهر. كما ساعدنا، بالطبع، عدة عوامل مثل تنظيم إكسبو 2020 والإصلاحات الاقتصادية ونظام التأشيرات الجديد والتعامل الناجح مع الجائحة من خلال تنظيم حملات اللقاح في جميع أنحاء الدولة، وكل هذه العوامل يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لتحقيق النظرة الإيجابية للوحدات العقارية التي تطرحها سمانا للتطوير العقاري".

واختتم فاروق حديثه قائلًا: "بناءً على اهتمام المستثمرين الإيجابي، لاحظنا أن ميزات تصميم الوحدات العقارية المدروسة جيدًا والفريدة من نوعها، وليس نوعية البناء، لمشاريع سمانا للتطوير العقاري توفر أسلوب حياة صحي وجميل يجعل أصولنا العقارية من العوامل الجذابة للمستثمرين والمستخدمين النهائيين على حد سواء، كما تلعب الأسعار المعقولة للوحدات العقارية التي تتميز بنمط المنتجعات الفاخرة دورًا رئيسيًا لجذب المستثمرين والعملاء النهائيين".

وستكون الميزات الرئيسية المستوحاة من جوانب البيئة والاستدامة والحوكمة لمشروع سمانا بارك فيوز عبارة عن منصات ترفيهية مع مسبح رئيسي للأطفال والكبار ومسطحات مائية ومنطقة يوجا وسينما مفتوحة وحانات ومناطق خضراء وصالات رياضية داخلية وخارجية ونادي صحي وحمامات بخار وأمن خاص على مدار 24 ساعة. ومن المقرر تسليم مشروع سمانا بارك فيوز في الربع الثاني من عام 2024.

يعرض مشروع سمانا بارك أفينيو السكني خطة سداد مرنة مع 10٪ دفعة أولى و1٪ على 70 شهرًا و10٪ في الشهر السادس و5٪ في الشهر الثاني عشر و5٪ في الشهر الثامن عشر. وتبدأ أسعار الوحدات العقارية من 459,000 درهم، كما تبدأ مساحات الوحدات من 361 قدم مربع للاستديو، و937 قدم مربع للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و1301 قدم مربع للشقة المكونة من عدد 2 غرفة نوم.

كما يوجد مشروعان آخران يتبعان سمانا بارك فيوز هما: سمانا ويفز بقيمة 165 مليون درهم في قرية جميرا الدائرية، وسمانا جولف أفينيو2 بقيمة 110 مليون درهم في مدينة دبي للاستوديوهات. وسيُجرى لاحقًا الكشف عن مزيدٍ من التفاصيل.

كما جرى سابقًا تسريع أعمال مشروع وسمانا جولف أفينيو1 بقيمة 100 مليون درهم في مدينة دبي للاستوديوهات، حيث بيعت نسبة 100٪ من وحداته اعتبارًا من اليوم وستكون الوحدات جاهزة للتسليم في الربع الأول من عام 2023.

سمانا جرينز

وقامت سمانا للتطوير العقاري في فبراير 2021 بتسليم المفاتيح الأولى لأصحاب المنازل في مشروع سمانا جرينز السكني الذي تبلغ تكلفته 75 مليون درهم والكائن في منطقة أرجان.

التمويل

يوجد جانب أخر من الجوانب المهمة التي تعمل على تعزيز ثقة المستثمرين في أصول سمانا ألا وهو تقديم تمويل بنسبة 50٪ للمشترين، كما تضمن أصول سمانا العقارية عائدات تنافسية بنسبة 24٪ بمعدل 8٪ سنويًا على مدى 3 سنوات، مما يجعل مشاريع سمانا إحدى العروض الجذابة للمشتري الوحدات العقارية.

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