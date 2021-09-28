«فيت بت»: «إكسبو 2020» ينشط مبيعات التقنيات القابلة للارتداء

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

أفادت شركة «فيت بت» الدولية، المتخصصة بمنتجات الصحة المتصلة باللياقة، أن معرض «إكسبو 2020 دبي»، سينشط الطلب بشكل كبير على مبيعات التقنيات القابلة للارتداء من أساور تتبع أنظمة اللياقة والساعات الذكية، وغيرها، وذلك مع توقع استقبال ما يتجاوز 25 مليون زائر للمعرض، إضافة إلى زيادة معدلات الزائرين والسائحين إلى أسواق دبي مع التعافي السريع الذي حققته الدولة من تداعيات جائحة «كورونا»، والتوسع في استئناف الربط مع مختلف الوجهات الدولية.

وقال مدير المبيعات الإقليمي لمنطقة الشركة الأوسط في الشركة، ديفيد أميهيم، لـ«الإمارات اليوم» على هامش مؤتمر صحافي، عقدته الشركة في دبي أمس، إن «ارتفاع عدد الزائرين إلى الأسواق المحلية قبيل وخلال المعرض سيزيد المبيعات بلا شك».

وأضاف أميهيم، أن جائحة «كورونا» كان لها تأثيرات في زيادة الطلب ووعي واهتمام المتعاملين بمنتجات التقنيات القابلة للارتداء التي لها علاقة بأنظمة قياس المؤشرات الصحية مثل نسبة الأوكسجين في الدم، وقياس مؤشرات نبضات القلب والضغط والتوتر.

وأشار إلى أن دبي لها موقع مميز على المستوى الإقليمي في أسواق مبيعات التقنيات القابلة للارتداء، لاسيما في ظل وجود العديد من الفعاليات والتوجهات التي تدعم ذلك عبر الاهتمام بمؤشرات اللياقة، أبرزها فعاليات «تحدي دبي للياقة»، والتي تشارك فيها شركة «فيت بت» عبر شراكة رسمية للعام الثالث.

وأفاد أميهيم، بأن الشركة توسعت في إصداراتها من طرز منتجات التقنيات القابلة للارتداء في أسواق الدولة، عبر زيادة طرز منتجاتها إلى ثمانية طرز أساسية تتضمن خمس أساور لتتبع أنظمة اللياقة وثلاثة منتجات للساعات الذكية المتتبعة للأنظمة الصحية التي تتضمن بعضها خاصية الدفع الذكية للمشتريات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news