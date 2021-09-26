«أوبال».. برج تجاري على ارتفاع 135 متراً

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعد برج «أوبال» من أشهر الأبراج التجارية في منطقة الخليج التجاري بدبي مع ارتفاع يبلغ 123 متراً.

ويقدم البرج، الذي تم تطويره عام 2013، مجموعة مميزة من المساحات المكتبية، حيث يوفر 200 قسم، تتألف من مكاتب ومحال تجارية.

ويبعد البرج مسافة تستغرق 10 دقائق عن برج خليفة و«دبي مول»، ودقائق معدودة عن الأبراج الإدارية.

ويقع «أوبال» بالقرب من شارع الخيل وشارع الشيخ زايد، والعديد من المناطق الشهيرة، مثل خور دبي و«داون تاون دبي» وفندق «جي دبليو ماريوت ماركي دبي».

ويوفر البرج مواقف سيارات منتظمة مؤلفة من طوابق عدة، إذ تم تخصيص مساحة محددة لكل مكتب ومحل تجاري حسب المساحة.

ويشتمل «أوبال» على مختلف وسائل الراحة التي تعمل على رفع الإنتاجية، مثل «جيم» مجهز بالكامل وغرفة «ساونا» وبخار، إضافة إلى حمام سباحة.

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