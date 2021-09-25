"بارك ريجيس كريس كين" يشهد حجوزات مشاركين وزوار "إكسبو 2020 دبي"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أنهى فندق "بارك ريجيس كريس كين"، إجراء الاستعدادات والترتيبات المطلوبة للترحيب بالزوار القادمين إلى دبي بالتزامن مع انطلاق معرض "إكسبو 2020 دبي" أول أكتوبر المقبل.

وأفاد الفندق في بيان، بأنه يشهد حجوزات من عدد من الوفود المشاركة في المعرض إلى جانب الزوّار من جميع أنحاء العالم الذين يهدفون إلى قضاء فترة استجمام في دبي بعد القيود التي تم فرضها على السفر عالمياً خلال العام الماضي، خصوصا وأن فترة "إكسبو 2020 دبي" تتزامن مع الموسم السياحي الشتوي في دولة الإمارات، حيث يصبح المناخ معتدلاً ومشمساً ما يجعل من الإمارات وجهة لجميع السياح العالميين.

وقال المدير الإداري الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط لدى مجموعة "ستاي ويل للضيافة"، كولين بيكر: "سيجسّد افتتاح معرض (إكسبو 2020 دبي) حدثاً تاريخياً بالنسبة لدولة الإمارات وفترة رائعة بالنسبة لقطاع الضيافة".

وأضاف: "نحن في فندق (بارك ريجيس كريس كين)، نستعد لهذا الحدث منذ سنوات، وأصبحنا جاهزين اليوم لاستقبال والترحيب بالزوار والمشاركين في أكبر تجمع ثقافي في العالم".

وتابع بيكر: "لقد سجلنا زيادة مطردة في حجوزات الوفود المشاركين في المعرض إلى جانب الزوار، والتي تعزز بدورها توقعاتنا بتسجيل معدلات إشغال قوية خلال الربع الرابع من عام 2021 تصل إلى 100%".

وأكد: "نحرص بشكلٍ مُستمر على تقييم أداء مختلف الأسواق المتوقع مُشاركتها في هذا الحدث الضخم، ونعمل في ضوء ذلك على تطوير باقاتٍ استثنائية ذات قيمة مضافة من شأنها أن تحظى باهتمام المشاركين والزوار خلال الحدث"، موضحا أنه على سبيل المثال، ستتاح للضيوف فرصة الاستفادة من باقات الإقامة طويلة الأمد والترقيات المجانية للغرف فضلاً عن الأسعار التفضيلية عند استخدام غرف الاجتماعات الداخلية، وتناول الوجبات في أحد مطاعم الفندق خلال فترة المعرض، وغيرها الكثير من التجارب والعروض الفريدة".

كما أكد بيكر: "نلتزم في (بارك ريجيس كريس كين) بتطوير استراتيجية موجّهة لإثراء التجارب الترفيهية والرقمية، جنباً إلى جنب مع تعزيز عملية التعاقد مع الشركاء، وضمان أسعارٍ مرنة للحجوزات المُباشرة ستشمل تذاكر إكسبو التي ستكون سارية المفعول طوال فترة انعقاد الحدث".

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