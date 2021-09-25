اقتصادية دبي تصدر 7064 رخصة فورية خلال 8 أشهر

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي 7064 رخصة بشكل فوري، خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021، جاء في مقدمتها الرخص المتعلقة بالأنشطة المهنية بنسبة 63%، ثم الأنشطة التجارية بنسبة 37%.

المناطق

وأوضحت اقتصادية دبي، في تقرير، أنه حسب المناطق الرئيسة في الإمارة، استحوذت منطقة بر دبي على الحصة الكبرى من الرخص الفورية الصادرة للمنشآت الجديدة، خلال الفترة بين يناير وأغسطس من العام الجاري، بإجمالي 4121 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 2943 رخصة.

وبيّن التقرير أنه بالنسبة لتوزيع تلك الرخص، حسب أبرز المناطق الفرعية، فكانت كالتالي: الفهيدي، الكرامة، برج خليفة، المنخول، المرر، المركز التجاري الأول، نايف، النهدة الأولى، الحبية الأولى، وبورسعيد.

الشكل القانوني

ووفقاً للتقرير، توزعت الرخص الفورية، الصادرة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021، على حسب الشكل القانوني كما يلي: تصدّرت الأعمال المدنية بنسبة 38%، تبعتها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 26%، ثم المؤسسات الفردية بنسبة 25%، وأخيراً الشركات ذات المسؤولية المحدودة - الشخص الواحد بنسبة 11%.

دعم

ويأتي إصدار الرخصة الفورية في إطار استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى دعم مسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام والتنافسية في الإمارة، حيث تركز على تسهيل مزاولة الأعمال، الأمر الذي يسهم في استشراف وصناعة مستقبل أفضل تكون فيه دبي الأولى عالمياً في جاذبية القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، وتوفير خدمات فائقة الجودة وفق أرقى المعايير العالمية.

سهولة

وتسهم مبادرة الرخصة الفورية، في خفض التفاعل البشري عبر أتمتة الإجراءات الخاصة بالترخيص، إضافة إلى سهولة الحصول على الرخصة التجارية.

وتضمن المبادرة السماح لرجال الأعمال ببدء مزاولة النشاط التجاري فور صدور الرخصة، ومن ثم استكمال بقية متطلبات الرخصة التجارية، مثل الموافقات من الجهات الحكومية الأخرى المعنية.

حل نموذجي

وتوفر خدمة الرخصة الفورية - التي تستغرق عملية إصدارها خمس دقائق فقط على منصة «استثمر في دبي» invest.dubai.ae، مع خيار إصدار عقد تأسيس إلكتروني وموقع افتراضي للسنة الأولى - حلاً نموذجياً ملائماً لرجال الأعمال الذين بات بإمكانهم الحصول على رخصة تجارية في أقصر وقت ممكن، تمكنهم من تأسيس ومزاولة الأعمال التجارية في دبي بسهولة ويسر.

تسجيل المواطنين

وتمت إضافة خاصية تسجيل «موظفين مواطنين» في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وذلك عند إصدار الرخصة الفورية.

ويأتي ذلك في إطار تطبيق قرارات التوطين، وتشجيع القطاع الخاص لاستقطاب المواطنين.

خطوات التسجيل

وتضم خطوات تسجيل «الموظفين المواطنين» من خلال الرخصة الفورية: الضغط على «أريد تسجيل العمال المحليين بالرخصة» عند استكمال معاملة الرخصة الفورية في الخدمات الإلكترونية، وكتابة رقم هوية الشخص والضغط على «الحصول على تفاصيل»، ثم التأكد من بيانات الشخص ورقم الهاتف المتحرك والضغط على «إرسال طلب الموافقة».

وبعد الموافقة بالرسالة النصية من قبل الشخص يتم الضغط على «حدث الموافقات»، ويمكن إعادة إرسال الرسالة النصية أو حذف الموافقة من الشاشة نفسها، ثم الضغط على «إضافة شخص» لإضافة بيانات الموظف، وأخيراً إدخال جميع البيانات بشكل صحيح والضغط على «حفظ» لطباعة إذن الدفع.

مزايا

توفر الرخصة الفورية خيار إصدار عقد تأسيس إلكتروني، والحصول على الرخصة والسجل التجاري للشركة، وعضوية غرفة دبي، من خلال الإجراء نفسه بشكل فوري. كما تُمكّن الرخصة الحصول على بطاقة منشأة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بشكل فوري، إضافة إلى بطاقة منشأة وزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث تصل للمتعامل رسالة نصية بعد إصدار الرخصة بالموافقة على ثلاثة تصاريح موظفين.

• الرخص المتعلقة بالأنشطة المهنية تصدّرت بنسبة 63%.

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