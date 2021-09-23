الاتحاد للطيران تطلق حملة "إكسبو عبر أبوظبي" وتقدم تذاكر مجانية إلى إكسبو دبي لجميع ضيوفها

المصدر: أبوظبي _ الإمارات اليوم

أعلنت الاتحاد للطيران، أنها ستقدم للضيوف المسافرين إلى أبوظبي تذكرة مجانية ليوم واحد لزيارة إكسبو دبي 2020، أكبر تجمع ثقافي في العالم والذي يُقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا



ويأتي العرض الخاص ضمن الحملة الترويجية التي تقدمها الاتحاد للطيران تحت شعار " إكسبو عبر أبوظبي"، والذي سيستمر ختام فعاليات إكسبو 2020.

يبعد موقع إكسبو 2020 دبي حوالي 45 دقيقة بالسيارة عن العاصمة أبوظبي ما يجعلها المكان الأمثل للإقامة لمن يرغبون في زيارة المعرض، تزامنا مع ترحيب العاصمة بالمسافرين المطعمين بالكامل دون الحاجة للخضوع إلى حجر صحي، الأمر الذي يوفر أجواءً فائقة من الراحة وسهولة الحركة بالنسبة لهم.



وقال تيري دالي، المدير التنفيذي لشؤون تجربة الضيوف والعلامة التجارية والتسويق في الاتحاد للطيران، قائلاً: "يقدم إكسبو دبي 2020 الكثير من الفرص المدهشة للاتحاد للطيران،

ونحن نفخر بدعوة العالم لزيارة إكسبو دبي 2020، والاستمتاع بالحدث الفريد والتعرف على ما تقدمه أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

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