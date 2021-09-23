«تعاونية الاتحاد»: 3 ملايين درهم لـ«حملة تسوق ذكية»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت تعاونية الاتحاد أمس، عن إطلاق حملة ترويجية تسويقية عبر موقعها الإلكتروني ومتجرها الذكي تستمر حتى 15 أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أنها رصدت للحملة أكثر من ثلاثة ملايين درهم.

وأوضحت التعاونية في بيان أن الحملة تتضمن عروضاً وخصومات ومسابقات وهدايا عينية، إضافة إلى سحوبات على هواتف ذكية وسيارة فارهة تحت عنوان «المزيد من كل شيء»، وذلك ضمن أهدافها الاستراتيجية وحرصها الدائم على إطلاق الحملات والمبادرات المجتمعية التي تسعد المستهلكين.

وقال مدير إدارة السعادة والتسويق في تعاونية الاتحاد، الدكتور سهيل البستكي، إنه سيتم منح محملي تطبيق التعاونية الذكي فرصة للفوز بسيارة «Lexus IS300» وهاتف «IPhone 12»، ضمن سحوبات أسبوعية وعند انتهاء الحملة بما يتوافق مع المسؤولية الاجتماعية لها.

وأضاف أن المسابقة تعد جزءاً من حملة «المزيد من كل شيء» التي تم إطلاقها في 15 سبتمبر وتستمر حتى 15 أكتوبر المقبل.

وبين البستكي أن التعاونية تقدم فرصاً للمشاركة في المسابقة عبر تحميل تطبيق تعاونية الاتحاد على الهاتف المحمول والتسوق بقيمة 100 درهم أو أكثر من خلال التطبيق للحصول على فرصة لدخول السحب الإلكتروني وجوائز قيمة عديدة، مشيراً إلى أن خدمة التوصيل عند الشراء تغطي دبي والشارقة وبعض المناطق في عجمان.

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