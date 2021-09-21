حمدان بن محمد يفتتح معرض ومؤتمر "غازتك 2021" في دبي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، معرض ومؤتمر "غازتك 2021" في دبي.

وقال سموه في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "افتتحنا اليوم في دبي معرض ومؤتمر "غازتك 2021" بمشاركة نحو 15 ألف خبير ومختص في مجالات الغاز والطاقة من حول العالم.. دبي تواصل إثبات تفوقها في توفير البيئة الآمنة والمثالية للقاء القائمين على القطاعات الحيوية العالمية لرصد الفرص الجديدة للنمو ومعالجة التحديات العالمية المشتركة".

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