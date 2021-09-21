«ويجو»: 330% زيادة في البحث عن رحلات طيران إلى دبي بالتزامن مع «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: أزاد عيشو – دبي

أفادت شركة «ويجو» المتخصصة في قطاع خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت، بأنها رصدت زيادة بلغت نسبتها 330% لرحلات الطيران في الأسبوعين الماضيين من شهر سبتمبر الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من أغسطس الماضي، بالتزامن مع اقتراب فعاليات «إكسبو 2020 دبي».

وذكرت الشركة لـ«الإمارات اليوم» أن المنشآت الفندقية تشهد طلباً متزايداً على الحجوزات والإقامات، مع اقتراب موعد افتتاح المعرض في الأول من أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة التي ستتزامن مع فعاليات «إكسبو» ستشهد طفرة سياحية غير مسبوقة.

«إكسبو 2020 دبي»

وتفصيلاً، قال المدير العام لشركة «ويجو» المتخصصة في قطاع خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند، مأمون حميدان، إن العالم أجمع يترقب افتتاح فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي» الذي سيشكل مثالاً يحتذى به للفعاليات خلال جائحة فيروس كورونا «كوفيد ــ 19»، وأول حدث عالمي سيرسم طريقاً جديدة لعودة الاقتصاد العالمي إلى ما كان عليه قبل الجائحة، وسيسهم في الارتقاء بقطاع السياحة في دبي، كما أنه سيعزز من مكانة الإمارة وجهة مفضلة للسياح.

وأضاف حميدان أن دبي تستعد وتكثف جهودها لتنظيم الفعالية، وتطبيق أعلى المعايير، لتوفير أفضل تجربة للزوار كافة، لافتاً إلى أن المعرض الدولي سيمنح بارقة أمل لوجه التعايش مع الواقع الجديد. وأوضح أن المعرض سيوفر للزوار تجربة مجزية وفرصة للتعرّف على ابتكارات وثقافات البلدان المشاركة في ظل تنظيم متميز.

الحجوزات الفندقية

وذكر حميدان أن الفنادق من جهتها، تعمل على توفير وإتاحة باقات خاصة للسياح القاصدين معرض «إكسبو 2020 دبي»، مؤكداً أن المنشآت الفندقية تشهد طلباً متزايدا على الحجوزات والإقامات، مع اقتراب موعد الافتتاح في الأول من أكتوبر المقبل. وقال إن «ويجو» شهدت إقبالاً كبيراً على عمليات البحث لمختلف الفنادق من مختلف الفئات.

وأكد حميدان أن الفترة المقبلة التي ستتزامن مع فعاليات «إكسبو» ستشهد طفرة سياحية غير مسبوقة، وسيرافقها ازدحام في الأجواء الجوية وزخم حركة المطارات، ونسب إشغال الطائرات من مختلف الوجهات العالمية.

عمليت البحث

وتابع: «من خلال موقعنا، شهدنا أيضاً زيادة على عمليات البحث لرحلات الطيران لفترة المعرض لتصل الى 200 ألف عملية بحث خلال أسبوع واحد قبل موعد (إكسبو)»، كاشفاً عن زيادة بلغت نسبتها 330% لرحلات الطيران في الأسبوعين الماضيين من شهر سبتمبر، مقارنة بالفترة ذاتها من أغسطس الماضي. وقال إن ذلك يدل على الطلب المتنامي لرحلات الطيران الى دبي، وجهوزية الدولة، وتعافي قطاع السياحة، خصوصاً سياحة الأعمال.

ذكر حميدان أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصدرت قائمة عمليات البحث، ومن أبرز الدول السعودية بنسبة 15% خلال آخر أسبوعين من شهر سبتمبر، حيث شهدنا إقبالاً كبيراً من السعودية خلال الأسبوعين الأخيرين، ثم مصر بنسبة 10%، والكويت 7%، يليها عمليات بحث من المغرب والبحرين والأردن، مشيراً إلى أن عمليات البحث طالت مختلف الأسواق حول العالم، في وقت استحوذت فيه السوق الهندية على نسبة 33% من البحث.

البلدان المفتوحة للسفر

إلى ذلك، أطلقت «ويجو» على تطبيقها أحدث نسخة من ميزة السفر «كوفيد» المسماة «نصائح السفر»، وهي وسيلة تساعد مستخدمي «ويجو» على اكتشاف الوجهات التي يمكنهم زيارتها الآن، بناءً على عوامل مثل بلدهم الأم، وحالة التطعيم لديهم.

وذكرت الشركة في بيان صحافي، أنه يمكن الوصول إلى هذه الميزة بسهولة على الصفحة الرئيسية لتطبيق «ويجو»، إذ يُمكن للمستخدمين تصفح قائمة الدول المفتوحة للسفر، والتي تمّت تصفيتها بحسب بلد المنشأ، وحالة التطعيم من خلال النقر على زر «وجهات مفتوحة للسفر».

وبينت أنه للحصول على قائمة كاملة بالبلدان المفتوحة الآن للسفر، فإنه يمكن للمستخدمين النقر فوق خيار «التحقق من جميع الوجهات».

وتأتي ميزة البحث مزودة بملصقات تصف متطلبات اختبارات«كورونا»، والحجر الصحي لكل بلد، وبمجرد أن يقرر المستخدمون الوجهة التي ينوون السفر اليها، فإنه يمكنهم أيضاً معرفة تفاصيل متطلبات الدخول على مستوى المدينة. حيث يتم تحديث متطلبات الدخول يومياً، ليتاح للمستخدمين جمع المعلومات المهمة قبل المضي قدماً في عملية الحجز.

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