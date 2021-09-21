16 ألف شركة جديدة تنضم إلى عضوية غرفة دبي في 8 أشهر

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

في مؤشر إلى جاذبية إمارة دبي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومكانتها المتميزة كمركز رئيس للتجارة العالمية في المنطقة، كشفت إحصاءات غرفة دبي عن انضمام 15 ألفاً و998 شركة جديدة إلى عضوية الغرفة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وهو ما يوازي إجمالي عدد الشركات الجديدة التي انضمت إلى عضوية الغرفة خلال عام 2020 بأكمله، ما يعكس تنافسية دبي واستمرارها في استقطاب مزيد من المستثمرين والشركاء من جميع أنحاء العالم، والذين وجدوا في دبي الشريك الأمثل والبوابة الأكثر فاعلية للنفاذ إلى أسواق منطقة واسعة، يقدر عدد سكانها بأكثر من ملياري نسمة.

نمو

وبلغت نسبة نمو عدد الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة خلال الفترة بين يناير وأغسطس 2021 نحو 68.5% مقارنة بعدد الشركات المنضمة للغرفة خلال الفترة ذاتها من عام 2020، والتي بلغ عددها آنذاك 9492 شركة، ما يرفع العدد الإجمالي لأعضاء الغرفة إلى أكثر من 275 ألف عضو.

صادرات

وأكد مدير عام غرفة دبي، حمد بوعميم، أن هذه المؤشرات الإيجابية واكبها ارتفاع كبير في صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة منذ بداية عام 2021، معتبراً أن ارتفاع عدد الأعضاء المنضمين لغرفة دبي دليل واضح وعملي على التنافسية العالية لإمارة دبي، ومكانتها الاقتصادية، ومتابعة مسيرتها في مضمار النمو الاقتصادي المستدام، واستعدادها لتحقيق المزيد من النجاحات الاقتصادية النوعية خلال الخمسين عاماً المقبلة.

عوامل إيجابية

ولفت بوعميم إلى أهمية هذه المؤشرات، خصوصاً أنها تأتي في ظل عدد من العوامل الإيجابية، في مقدمتها ما وجهت به القيادة الرشيدة من إجراءات وتدابير لتشجيع النمو الاقتصادي، ودعم مجتمع الأعمال عبر الحزم التحفيزية والتشريعات المرنة، علاوة على اقتراب موعد انطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي»، الحدث الأكبر من نوعه في تاريخ دولة الإمارات والأول في المنطقة، فضلاً عن إطلاق «مشاريع الخمسين» التنموية التي تمثل مجتمعة رسالة ثقة لمجتمع الأعمال العالمي، بأن دبي تقود بثقة مسيرة التطوير نحو تنمية اقتصادية مستقبلية شاملة.

استثمارات نوعية

وقال بوعميم، إن غرفة دبي تركز جهودها على استقطاب الاستثمارات النوعية والناشئة والرقمية، وتعزيز التجارة البينية وخدمة مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، مع الالتزام الكامل بتطبيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأن تكون الغرفة الذراع التنموية لدبي، وأن تعمل على تعزيز تنافسية القطاع الخاص.

دفاتر الإدخال

وسجلت دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع التي أصدرتها الغرفة واستقبلتها الدولة نمواً بنسبة 5.1% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021، مقارنة بعددها خلال الفترة نفسها من عام 2020، حيث بلغ عددها خلال العام الجاري 2188 دفتراً، مقارنة بـ2082 دفتراً خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

بضائع

وحققت قيمة بضائع وسلع دفاتر الإدخال المؤقت نمواً لافتاً بنسبة وصلت إلى 47%، حيث بلغت قيمة بضائع وسلع الدفاتر التي أصدرتها الغرفة، واستقبلتها الدولة خلال الفترة بين يناير وأغسطس من العام الجاري 2.2 مليار درهم، مقارنةً بـ1.5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعكس النمو اللافت لقطاع المؤتمرات والفعاليات في الدولة.

المعاملات الإلكترونية

بلغت نسبة نمو المعاملات الإلكترونية التي أجراها عملاء وأعضاء غرفة دبي، 7.1% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغ عددها 450 ألف معاملة إلكترونية في الفترة بين يناير وأغسطس 2021، مقابل مقارنةً 419 ألف معاملة خلال الفترة ذاتها من 2020.

• عدد الشركات المنضمة للغرفة من يناير إلى أغسطس 2021 يوازي إجمالي الشركات المنضمة في 2020 بالكامل.

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