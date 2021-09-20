5فعاليات ضخمة تستضيفها الدولة خلال 10 أيام

المصدر: وام ■ الإمارات اليوم

تشهد دولة الإمارات أجندة مزدحمة حيث تستضيف، خلال الأيام الـ10 المقبلة، خمس مناسبات إقليمية ودولية مهمة، يأتي على رأسها الحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي».

معرض العين للكتاب

وتتضمن قائمة الأحداث استضافة منطقة العين في أبوظبي النسخة 12 من معرض العين للكتاب في مكتبة زايد المركزية، من 21 إلى 30 سبتمبر الجاري، حيث يشارك في دورة هذا العام أكثر من 100 عارض ودار نشر، كما يستضيف المعرض 50 متحدثاً من نخبة الشخصيات الثقافية البارزة، والكتّاب والمبدعين والفنانين.

الصيد والفروسية

وتستعد الإمارات لاستضافة فعاليات الدورة الـ18 من المعرض الدولي للصيد والفروسية «أبوظبي 2021»، من 27 سبتمبر إلى الثالث من أكتوبر، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

الاتصال الحكومي

وفي الشارقة، تنطلق، يومَي 26 و27 سبتمبر الجاري، الدورة العاشرة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، بمشاركة 79 خبيراً في الاتصال من 11 دولة عربية وأجنبية، ليناقش آليات إدارة الأزمات بأساليب اتصال مبتكرة ومعاصرة، ويحدد مستقبل خطاب الحكومات للجمهور، وحجم الشراكة التي تجمعهم في صناعة القرار.

طب التجميل

وفي دبي، تستضيف الإمارة مؤتمر الأمراض الجلدية وطب التجميل السادس «ميدام 2021»، من 23 إلى 25 سبتمبر الجاري، بحضور 1500 طبيب من 41 دولة حول العالم، بدعم من هيئة الصحة بدبي، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة بأبوظبي.

«إكسبو 2020 دبي»

وتتأهب الإمارات لانطلاق فعاليات الحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي»، الذي سيشكل الحدث العالمي الأكبر بعد الأزمة، حيث يتوقع أن يستضيف ملايين الزوار خلال فعاليات الحدث الدولي المرتقب. ويحقق انطلاق فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، في أكتوبر المقبل، أكثر من سابقة تاريخية، فهو أول معرض إكسبو دولي يُنظّم في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، على أرض الإمارات، وهو أول تظاهرة عالمية ضخمة تقام أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في بيئة صحية وآمنة، نجحت خلالها الإمارات في توفير اللقاحات المضادة للفيروس لنحو 90% من سكانها، ما يجعلها مصنفة ضمن الدول الخمس الأولى في العالم بالنسبة لتوزيع اللقاح على السكان.

كما أنها الأولى عربياً، ومن بين الدول المتقدمة في العالم، في التعامل المرن والفعال مع جائحة «كوفيد-19» وتداعياتها الصحية والمجتمعية والاقتصادية.

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