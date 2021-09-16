«إكسبو 2020 دبي» يطلب تقديم إثبات تطعيم أو «بي سي آر» سلبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

مع استعداد معرض «إكسبو 2020 دبي» لاستقبال ملايين الزوّار في أكبر حدث دولي يجمع شعوب العالم منذ بداية الجائحة، في وقت يشهد تزايد الطلب على السفر والسياحة الدولية، كشف منظمو الحدث الدولي عن إجراءات معزّزة لضمان تجربة آمنة واستثنائية لجميع الزوار.

وأفاد المعرض في بيان أمس، بأنه سيكون على الزوار الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاماً، تقديم إثبات الحصول على أي تطعيم معتمد من حكومات بلدانهم أو نتيجة اختبار «بي سي آر» سلبية، على أن يكون الفحص أُجري قبل 72 ساعة من موعد الزيارة على الأكثر.

مركز الفحص

وأوضح «إكسبو 2020 دبي»، أنه سيكون بوسع حاملي تذاكر «إكسبو 2020 دبي» من غير المحصّنين الذين لم يخضعوا لفحص «كورونا» خلال المدة المحددة، استخدام مركز الفحص الموجود بالقرب من موقع «إكسبو 2020 دبي»، كما سيكون ذلك أيضاً متاحاً في وقت لاحق في عدد من مراكز الفحص المنتشرة في أنحاء مدينة دبي والتي سيتم الإعلان عنها على موقع «إكسبو» الإلكتروني، مشيراً إلى أنه عند تقديم تذكرة «إكسبو» السارية، أو تذكرة اليوم الواحد أو الدخول المتعدد، سيكون الفحص مجاناً.

تعافي السياحة

وقالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لـ«إكسبو 2020 دبي»، ريم الهاشمي، إن «دولة الإمارات تواصل قيادة تعافي قطاع السياحة في العالم، وسيكون (إكسبو 2020 دبي) الحدث الدولي الوحيد بهذا الحجم والتنوع الثقافي منذ بداية جائحة (كوفيد-19)».

وأضافت: «بتحديثنا متطلبات التطعيم والفحص، فإننا نتيح لجميع الزوار من أنحاء العالم، عالماً من فرص الاستكشاف والتعلُّم، لنمكنهم من الاستمتاع بتجربة رائعة في أجواء آمنة تضمن لهم السلامة».

البناء على النجاحات

وتابعت الهاشمي: «بينما نستعد لاستقبال السياح في دولة الإمارات والترحيب بزوّار (إكسبو 2020 دبي)، فإننا بحاجة إلى البناء على النجاحات التي حققناها في مكافحة (كوفيد-19)، فقد شهدنا هبوطاً كبيراً في أعداد الإصابات المسجلة بلغ 84% على مدار الأشهر الثمانية الماضية». وأكدت: «سيبقى التزامنا بصحة الزوّار والمشاركين والموظفين وسلامتهم دائماً في مقدمة أولوياتنا، حيث وُضعت هذه الإجراءات المعززة والمسؤولة بعناية، ونحن نتأهب لفتح أبوابنا أمام العالم، وسنواصل متابعة التوجيهات الصادرة عن الخبراء والمختصين في المجال الطبي والصحي، وتحديث إجراءاتنا على النحو الملائم بما يحفظ التزامنا باستضافة حدث استثنائي يُبهر العالم ويُلهمه».

استراتيجيات

وأشارت الهاشمي إلى أن الإجراءات تتسق مع الاستراتيجيات الأوسع نطاقاً في دولة الإمارات، بما في ذلك الإجراءات ذات الصلة بـ«كوفيد-19» وبرامج الفحص التي تُنفّذها مطارات وموانئ دولة الإمارات العالمية المستوى.

وقالت بحلول سبتمبر 2021، بلغ عدد جرعات لقاحات «كوفيد-19» المعطاة في دولة الإمارات 19 مليون جرعة، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة المحصنين تماماً 80% من تعداد سكان الدولة.

وبينت أن الزوار يتوافدون على دبي بشكل مطّرد منذ أن استأنفت استقبال السياح في يوليو 2020، إذ استقبلت الإمارة 2.85 مليون زائر في النصف الأول من عام 2021، فيما من المتوقع أن تتسارع وتيرة زيادة أعداد الزوار في الربع الأخير من العام، مدعومة بانطلاق «إكسبو 2020 دبي» والاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات.

استراتيجية فعالة

من جهته، قال الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض، الجهة المشرِفة على معارض «إكسبو» الدولية، ديميتري كيركِنتزس، إن «الاستراتيجية الفعالة التي اتبعتها دبي بالسيطرة على جائحة (كوفيد-19)، سمحت بمتابعة العمل على تحضيرات (إكسبو) بسلاسة». وذكر أن الإجراءات المعززة التي أعلن عنها «إكسبو 2020 دبي» ستضمن تحقيق هدفه في جمع الناس والدول لنصنع معاً عالماً جديداً، مضيفاً: «كنا عازمين على التضامن في مواجهة الجائحة، وزادنا قوة إصرار الإمارات والمشاركين الدوليين على تحقيق التزامهم بتنظيم (إكسبو) دولي آمن وهادف».

خطط المعرض

تشمل خطط معرض «إكسبو 2020 دبي» الشاملة، التطعيم الإلزامي لجميع موظفيه وموظفي المشاركين الدوليين والمتعهدين ومقدمي الخدمات.

وسيستمر «إكسبو 2020 دبي»، في تطبيق إجراءات السلامة في الموقع، والتي تشمل توفير وحدات التعقيم والإلزام بارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي.

ويدعو الحدث الدولي، الذي سيُسهم في صُنع عالم جديد وتحقيق التواصل بين الشعوب على مدى ستة أشهر، الجميع إلى الانضمام إليه والاحتفال بالإبداع والابتكار والتقدم الإنساني والثقافة.

صحة وسلامة جميع الزوّار والمشاركين والموظفين في مقدمة أولويات «إكسبو 2020 دبي»

فحص «بي سي آر» مجاني للزوّار من حاملي تذاكر «إكسبو» السارية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news