«هيمالايا ويلنس» تعزّز أعمالها في دبي بدعم من «تنمية الاستثمار»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكدت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، دعمها مبادرات شركة «هيمالايا ويلنس» لتعزيز وجودها وأعمالها في دبي.

وأفادت المؤسسة في بيان، أمس، بأن «هيمالايا ويلنس» كانت واحدة من أوائل الشركات التي استفادت من تعديلات القانون الاتحادي للشركات التجارية في يونيو 2021، لتعمل على تحويل رخصتها إلى شركة ذات ملكية أجنبية بنسبة 100%.

وأوضحت أنه في أغسطس الماضي، وقّعت الشركة اتفاقية لإقامة مصنع للأدوية العشبية بقيمة 120 مليون درهم، لإنتاج ثلاثة مليارات قرص دوائي، و15 مليون زجاجة شراب سنوياً، إضافة إلى ثلاثة ملايين عبوة مرهم في مدينة دبي الصناعية، إحدى أكبر مرافق التصنيع والمراكز اللوجستية بالمنطقة.

ووفقاً للبيان، سيبدأ الإنتاج التجاري في المنشأة الجديدة التي تبلغ مساحتها 760 ألف قدم مربعة، بداية الربع الأول من العام 2024، حيث تتوقع الشركة توظيف 350 شخصاً، إلى جانب العمل مع نحو 1000 شخص كشركاء أعمال ومشاركين في المشروع.

وعملت الشركة على توسعة مركز الأبحاث العالمي، التابع لها، بمساحة 92 ألف قدم مربعة في مجمع دبي للعلوم.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، فهد القرقاوي، إن «مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، قدمت الدعم لشركة (هيمالايا) منذ أول استثماراتها عام 2013، ويسعدنا أن نشهد ثمار ذلك التعاون، بتعزيز الشركة من نموها وتوسعها في دبي».

يشار إلى أن «هيمالايا»، التي تمتلك خبرة تفوق الـ90 عاماً، تعد واحدة من أعرق الشركات الرائدة في مجال إنتاج الأدوية العشبية والمكملات الغذائية ومنتجات العناية بالبشرة والشعر والفم والأسنان، والعناية بالأطفال الرضع، وصحة الحيوانات.

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