ربط ثانية محطات «براكة» بشبكة كهرباء الدولة

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أن ذراعها التشغيلية «شركة نواة للطاقة» أتمت ربط المحطة الثانية من محطات «براكة» للطاقة النووية السلمية، بشبكة الكهرباء الرئيسة في دولة الإمارات على نحو آمن، وذلك بعد بداية تشغيل المحطة الثانية أواخر أغسطس 2021، وبالتالي إنتاج أول ميغاواط من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية من ثانية محطات «براكة» الأربع.

خبرات إماراتية

بعد بداية تشغيل مفاعل المحطة الثانية في 27 أغسطس 2021 أصبحت محطات «براكة» أول مشروع للطاقة النووية متعدّد المحطات يدخل مرحلة التشغيل في العالم العربي، ما يعكس المستوى المتقدم للخبرات الإماراتية في تطبيق اللوائح المحلية والمعايير العالمية، فضلاً عن المهارات والخبرات الدولية لفرق العمل التي تقودها الكفاءات الإماراتية، التي حققت هذا الإنجاز المهم.

وتواصل محطات «براكة» تقديم نموذج للمشروعات الجديدة المتعلقة بالطاقة الصديقة للبيئة على مستوى العالم، حيث تمت الاستفادة من المعارف والخبرات التي طورها فريق التشغيل في المحطة الأولى في «براكة»، من خلال ربط المحطة الثانية بالشبكة بشكل أكثر فاعلية، عبر تقليل الزمن بين بداية التشغيل والربط بالشبكة بنسبة 10%، وفي الوقت نفسه مواصلة الالتزام بأعلى معايير السلامة النووية والتميز التشغيلي.

ومع اكتمال عملية ربط ثانية محطات براكة بشبكة الكهرباء، يستمر العمل في المحطة نحو إضافة 1400 ميغاواط من الطاقة الصديقة للبيئة لشبكة كهرباء الدولة.

ويسهم هذا الإنجاز في تحقيق أهداف مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها، لتوفير ما يصل إلى ربع احتياجات الدولة من الكهرباء الصديقة للبيئة على مدار الساعة، مع الإسهام في خفض الانبعاثات الكربونية، التي تعدّ السبب الرئيس للتغيّر المناخي.

تشغيل تجاري

تُعدّ عملية ربط المحطة الثانية مع الشبكة خطوة مهمة في مرحلة الاستعداد للتشغيل التجاري للمحطة، التي تمت خلالها مواءمة مولد المحطة الثانية مع متطلبات شبكة نقل الكهرباء الرئيسة في الدولة.

وبعد إتمام عملية الربط مع الشبكة، سيبدأ فريق تشغيل المحطة الثانية في «براكة» في عملية الرفع التدريجي لمستويات طاقة المفاعل، التي تُعرف

بـ«اختبار الطاقة التصاعدي»، إذ تلتزم أنظمة المحطة بالعمل وفق أفضل الممارسات العالمية، لضمان التقدم بأمان نحو الإنتاج الكامل للكهرباء، وعند اكتمال هذه العملية ستنتج المحطة الثانية نحو 1400 ميغاواط من كهرباء الحمل الأساسي.

عمليات التفتيش

ستتم الاختبارات كافة تحت الإشراف المستمر للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة المستقلة والمسؤولة عن تنظيم الأنشطة النووية في دولة الإمارات، التي أجرت حتى الآن أكثر من 335 عملية تفتيش، منذ بدء تطوير محطات «براكة»، فضلاً عن أكثر من 42 مهمة مراجعة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والرابطة العالمية للمشغلين النوويين.

وعملت فرق العمل المختصة في «نواة» بشكل وثيق مع شركة أبوظبي للنقل والتحكم (ترانسكو)، التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، التي قامت ببناء الخطوط الهوائية لربط محطات «براكة» للطاقة النووية بشبكة أبوظبي، ما يضمن وصول الطاقة التي تنتجها محطات «براكة» بأمان للمستهلكين في جميع أنحاء الدولة.

ومن خلال تزويد ملايين المنازل والشركات في قطاعات الأعمال بالطاقة الكهربائية الوفيرة والصديقة للبيئة من محطات «براكة»، تقود مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أكبر الجهود المبذولة في المنطقة للحدّ من الانبعاثات الكربونية، لاسيما أن المحطات أصبحت الآن أكبر مصدر منفرد للكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية في دولة الإمارات والعالم العربي.

4 محطات

تعدّ محطات «براكة» الواقعة في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، واحدة من أكبر محطات الطاقة النووية في العالم، وتضم أربع محطات متطابقة تشتمل على تصميم المفاعل المتقدم من طراز «APR-1400»، حيث بدأت العمليات الإنشائية في أولى عام 2012، وتقدمت بشكل آمن وثابت منذ ذلك الحين.

5600 ميغاواط كهرباء

تنتج المحطة الأولى آلاف الميغاواط من الكهرباء الصديقة للبيئة على مدار الساعة، بينما وصلت الأعمال الإنشائية في المحطتين الثالثة والرابعة إلى مراحلها النهائية بنسب إنجاز 95% و91% على التوالي، مع تطبيق الخبرات والدروس المستفادة من المحطتين الأولى والثانية. ووصلت نسبة الإنجاز الكلية في المحطات الأربع إلى أكثر من 96%. وستنتج المحطات الأربع فور تشغيلها بالكامل ما يصل إلى 5600 ميغاواط من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية لأكثر من 60 عاماً.

محطات «براكة» أكبر مسهم للحدّ من الانبعاثات الكربونية في المنطقة والعالم العربي.

إنتاج أول ميغاواط من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية من ثانية محطات «براكة» الأربع.

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