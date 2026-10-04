"أمازون" تؤمّن إمدادات الطاقة النووية لـ 20 عاماً مع تنامي الطلب على الطاقة

أمّنت شركة "أمازون" إمدادات من الطاقة النووية للعقدين القادمين بموجب اتفاقية أبرمتها مع شركة "كونستليشن إنرجي"، تدعم استثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار في البنية التحتية، وسط استمرار تصاعد الطلب على الكهرباء.

وأعلنت الشركتان يوم الأربعاء أن الاتفاقية الممتدة لعشرين عاماً تغطي 690 ميغاوات من الكهرباء الناتجة عن "مركز كالفيرت كليفس للطاقة النظيفة" التابع لشركة كونستليشن في ولاية ماريلاند، كما ستدعم توسعة بقدرة تناهز 190 ميغاوات يُتوقع دخولها الخدمة بين عامي 2030 و2032.

ووفقاً لشبكة "فوكس بيزنس"، أبرمت أمازون وكونستليشن أيضاً اتفاقية لتزويد الكهرباء بالتجزئة تغطي عمليات أمازون عبر سوق "بي جيه إم" (PJM) الممتدة في 13 ولاية. وأوضحت الشركتان أن هذا الترتيب سيساعد أمازون في إدارة تكاليف الطاقة لمنشآتها في مختلف أرجاء المنطقة.

وسيوفر هذا الالتزام طويل الأجل لشركة كونستليشن استقراراً مالياً وإيرادات مضمونة، في وقت تسعى فيه لتمديد تراخيص تشغيل محطة "كالفيرت كليفس" لعشرين عاماً إضافية، علماً بأن ترخيص مفاعلي المحطة ينتهي في عامي 2034 و2036.

وتأتي هذه الاتفاقية في وقت تبحث فيه أمازون وشركات التكنولوجيا الكبرى عن كميات ضخمة وموثوقة من الكهرباء لتلبية توسع مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مما يعزز اهتمام قطاع الأعمال بالطاقة النووية كمصدر دائم للتوليد على مدار الساعة.

وكانت أمازون قد اتخذت بالفعل خطوات متتابعة نحو الطاقة النووية؛ بما في ذلك استثمار بقيمة 500 مليون دولار في شركة "إكس-إنرجي" (X-energy) المتخصصة في المفاعلات المتطورة، فضلاً عن اتفاقية مع "إنرجي نورث وست" لدعم تطوير المفاعلات المعيارية الصغيرة في ولاية واشنطن.

وعلى خلاف الربط المباشر بين محطات التوليد ومراكز البيانات، ستستمر الكهرباء المولدة من "كالفيرت كليفس" بالتدفق إلى شبكة "PJM" الإقليمية بدلاً من توجيهها حصرياً إلى منشآت أمازون.

وقال جو دومينغيز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كونستليشن: "يُبرهن هذا الاتفاق على قدرة الاستثمار الخاص على تعزيز البنية التحتية الحيوية للطاقة؛ فالتزام أمازون يدعم استمرار تشغيل كالفيرت كليفس على المدى الطويل لأجيال قادمة، ويرسي أساساً متيناً للاستثمارات المستقبلية في المنشأة وفي التقنيات النووية المتقدمة".

وتُعد "كالفيرت كليفس" المحطة النووية الوحيدة في ولاية ماريلاند؛ حيث تصل قدرتها الإنتاجية إلى 1790 ميغاوات، وهو ما يكفي لتغذية ما يعادل أكثر من 1.3 مليون منزل، ويعمل بها ما يزيد على 800 موظف.

من جانبه، صرّح كيري بيرسون، نائب رئيس العمليات العالمية وتسليم مراكز البيانات في "أمازون ويب سيرفيسز" (AWS): "تلتزم أمازون بالاستثمار في الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية لتعزيز استقرار الشبكة ودعم المجتمعات التي نعمل فيها؛ فهذا الاتفاق طويل الأجل مع كونستليشن يضمن استدامة وتوسيع أكبر مصدر للطاقة الخالية من الكربون في ماريلاند، كما يدعم مئات الوظائف ويدخل قدرات توليد هامة وجديدة إلى الشبكة الإقليمية".