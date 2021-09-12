أجندة متنوعة من الفعاليات الرياضية تصاحب «إكسبو ٢٠٢٠»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكد مجلس دبي الرياضي أن الرياضة ستكون حاضرة بقوة ضمن فعاليات إكسبو 2020 دبي، الحدث العالمي الأكبر الذي تستضيفه دولة الإمارات في دبي ويقام تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»، حيث سيجمع إلى جانب أهم العقول في مجالات الاقتصاد والعلوم والآداب ومختلف مجالات الحياة، أهم نجوم الرياضة العالميين الذين سيشاركون في بطولات وفعاليات عالمية متنوعة، أو سيزورون الحدث الكبير للترويج لبلدانهم والتفاعل مع المشاركين من مختلف دول العالم.

وستكون الرياضة حدثاً يومياً سواء من خلال الفعاليات أو الأنشطة اليومية التي تتوزع على أرجاء المعرض الأكبر من نوعه في العالم، حيث ستصاحب المعرض الدولي 30 فعالية رياضية دولية جديدة. ويشارك في المعرض أكثر من 190 دولة، حيث يتعاون مجلس دبي مع منظمي الفعاليات الرياضية و«إكسبو 2020» في تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية على مدار أيام المعرض الذي تمتد فعالياته على مدار ستة أشهر بدءاً من مطلع أكتوبر المقبل.

وأوضح مجلس دبي أن الدورة الـ16 من «مؤتمر دبي الرياضي الدولي»، إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وحفل جوائز كرة القدم العالمية (دبي جلوب سوكر) سيُعقدان خلال فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي». ويجتمع في المؤتمر نخبة نجوم العالم في كرة القدم من لاعبين ومدربين وقيادات الاتحادات والأندية الدولية، لمناقشة التحديات التي تواجه اللعبة وسبل مواجهتها وطرق تطوير القطاع لإثراء الرياضة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. ومنذ انطلاقه عام 2006 استقبل مؤتمر دبي الرياضي الدولي أكثر من 400 متحدث ومنسق دولي ووطني، من أبرزهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي سفير «إكسبو 2020 – دبي»، والفرنسي زين الدين زيدان، والراحل الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا.

تكريم الإبداع الرياضي

سيقام حفل تكريم الفائزين بفئات الدورة الحادية عشرة من «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» وهي الجائزة الأكبر من حيث قيمة جوائزها وتعدد فئاتها؛ يوم 9 يناير 2022، وسيشهد الحفل تكريم أبطال إماراتيين وعرب من الفائزين في دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية طوكيو 2020.

ومن الفعاليات الدولية التي سيتم تنظيمها في «إكسبو 2020 دبي»، بطولة العالم للشطرنج التي ستُعقد من 24 نوفمبر إلى 16 ديسمبر 2021 وستشهد مشاركة بطل العالم ماغنوس كارلسن للدفاع عن لقبه أمام منافسه العالمي إيان نيبومنياختشي. كما ستقام بطولة حمدان بن راشد الدولية لأساتذة الشطرنج في الموعد والمكان ذاتهما تزامناً مع بطولة العالم.

وسيتم تنظيم سباق إكسبو 2020 للجري لمسافات 10 و5 و3 كيلومترات وسيخوض خلاله المشاركون تجربة فريدة للجري حول الأجنحة المشاركة في «إكسبو 2020 دبي، والمباني الخاصة بالحدث والمصممة وفق أحدث المعايير والتقنيات الهندسية وروعي في تصميماتها إبراز الطابع المستقبلي. كما سيتم تنظيم فعاليات أسبوعية للجري وتتاح المشاركة فيها لكل أفراد المجتمع، وذلك كل يوم سبت داخل مقر إكسبو، وستكون المشاركة متاحة بالمجان لجميع رواد الحدث.

وستتركز أنظار عشاق رياضة الدراجات الهوائية من مختلف أنحاء العالم على مقر إكسبو يوم 25 فبراير 2022 لمتابعة مرحلة دبي من طواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية، والذي ستشارك فيه نخبة من أبرز الدراجين وأبطال العالم في رياضة الدراجات الهوائية.

وإلى جانب المسابقات الرسمية والبطولات العالمية، سيتمكن زوار مقر «إكسبو 2020 دبي» من ممارسة رياضاتهم المفضلة في المرافق الرياضية التي ستتوافر في مختلف جنبات مقر إكسبو، من خلال ملعبين للكريكت، وملعب متعدد الاستخدامات لكرة السلة والكرة الطائرة، والتنس، وكرة الشبكة، وصالة مغطاة للياقة البدنية، وملعب لكرة القدم الخماسية، ومنصة عالمية لممارسة اليوغا والزومبا، بالإضافة إلى ورش العمل الرياضية، وفعاليات وأنشطة رياضية لأصحاب الهمم، وفعاليات خاصة بالدول المشاركة.

فعاليات رياضية متنوعة تنظمها الدول المشاركة

سيكون للدول المشاركة في إكسبو دور بارز في تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية المتنوعة داخل أجنحتها في المعرض، حيث ينظم الجناح الأسترالي فعاليات رياضية مختلفة سيتم الكشف عن برنامجها لاحقاً، وينظم الجناح النيوزلندي مجموعة من الأنشطة الرياضية التي تستمر لمدة خمسة أسابيع بما في ذلك تدريبات اللياقة البدنية الشهيرة «ليس مايلز».

فيما ينظم الجناح الكرواتي معرضاً للرياضة واللياقة البدنية بحضور أشهر نجوم كرة القدم الكرواتيين، من بينهم لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد الفائز بلقب أفضل لاعب في العالم ولقب بطل دوري أبطال أوروبا.

وسينظم الجناح الإيطالي حصص لياقة بدنية ومحاضرات متنوعة، فيما يقيم الجناح المجري بطولة «تيك بول».

ويقيم الجناح النيجيري بطولة الأساطير لكرة القدم، ويتيح الفرصة لعشاق الرياضة لقاء نجوم كرة القدم العالميين أوكوشا، ونوانكو كانو، وجون أوبي ميكل، والملاكم العالمي بطل الوزن الثقيل أنتوني جوشوا. ويروج الجناح السنغالي خلال معرض إكسبو لدورة الألعاب الأولمبية للشباب التي ستقام في المدن السنغالية عام 2026، حيث فازت السنغال بتنظيم أولمبياد الشباب لتكون أول دولة إفريقية تستضيف حدثاً أولمبياً.

■ احتضان الدورة الـ16 لمؤتمر دبي الرياضي الدولي وحفل جوائز كرة القدم العالمية.

■ تكريم الفائزين في دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية طوكيو 2020 ضمن حفل «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي».

■ مرحلة دبي من «طواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية» بمشاركة أبطال العالم في رياضة الدراجات الهوائية.

■ ملاعب وصالات رياضية وورش عمل في انتظار زوار المعرض وفعاليات وأنشطة رياضية مخصصة لأصحاب الهمم.

■ فعاليات رياضية تتيح المشاركة لكل زوار المعرض تأكيداً على إعلاء مجتمع الإمارات لأهمية ممارسة النشاط البدني.

■ مونديال الشطرنج بمشاركة بطل العالم ماغنوس كارلسن.

■ سباق إكسبو للجري لمسافات 10 و5 و3 كيلومترات.

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