«جزيرة مريم».. مشروع على مراحل بـ 4.5 مليارات درهم

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يطل مشروع «جزيرة مريم»، الذي تبلغ كلفته 4.5 مليارات درهم، على الخليج العربي.

ويوفر المشروع، الذي يتم إنجازه على مراحل عدة، شققاً سكنية مميزة تضم العديد من التجارب ووسائل الراحة الفارهة.

وتقع «جزيرة مريم» في وسط الشارقة، حيث تعتبر وجهة هادئة بعيدة عن صخب الحياة، كما تضم وجهات مميزة مثل السوق والمرافق الترفيهية. والمشروع من تطوير شركة «إيجل هيلز - الشارقة»، وهو مشروع مشترك بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» و«إيجل هيلز». وكانت الشركة أعلنت أخيراً عن بدء المرحلة الثانية من المشروع من خلال إطلاق مشروع «مريم جيت رزيدنسز»، الذي يقع بالقرب من «مريم بيتش رزدينسز» استكمالاً للمشروع السكني في الجزيرة.

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