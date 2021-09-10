«إكسبو 2020 دبي» و«السركال» يُطلقان «حوار الثقافات»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشف معرض «إكسبو 2020 دبي» ومؤسسة السركال، عن أجندة برنامج «حوار الثقافات»، وهي سلسلة من الفعاليات متعددة التخصصات والحوارات بين الثقافات والتدخلات الفنية.

وتم إطلاق هذه المبادرة بتكليف من «إكسبو 2020 دبي» ومن تنفيذ «السركال»، في إطار مبادرة «بناء الجسور»، التي تمثل واحداً من مسارات برنامج «إكسبو» (الإنسان وكوكب الأرض).

فعاليات

ووفقاً لبيان صادر أمس، يركز برنامج «حوار الثقافات» على الفعاليات والتجارب والريادة الفكرية والمحادثات العامة التي تمتد لمدة 10 أسابيع، يتناول كل أسبوع موضوعاً خاصاً يهدف إلى إيجاد حلول لبعض التحديات الأكثر إلحاحاً التي تواجه المجتمع العالمي اليوم.

وستُعقد الجلسة الافتتاحية لـ«حوار الثقافات» يوم التاسع من أكتوبر 2021 ضمن أسبوع المناخ والتنوع الحيوي.

ويُعقد البرنامج يوم السبت من كل أسبوع، طوال فترة «إكسبو 2020 دبي»، مع انعقاد الجلسة الختامية في 26 مارس 2022.

منصة للحوار

وقال مؤسس «السركال»، عبدالمنعم بن عيسى السركال: «نحن في (السركال) نشارك التزامنا تجاه (إكسبو 2020 دبي)، من خلال الابتكار المستدام، وتوفير منصة للحوار العالمي»، مشيراً إلى أن «(إكسبو 2020) يعد لحظة تاريخية توحد العالم، وتلفت الانتباه إلى تحديات اليوم، بينما ترسم حلولاً طموحة».

إزالة الحواجز

من جهتها، قالت مديرة مكتب المدير العام ومسؤولة برنامج «الإنسان وكوكب الأرض» في «إكسبو 2020 دبي»، نادية فيرجي، إن «جزءاً جوهرياً في برنامج (الإنسان وكوكب الأرض) يركز على قوة التبادل الثقافي»، مضيفة: «نؤمن أن الحوار بين الثقافات هو أساس إزالة الحواجز بين الناس، والسبيل لتمكين أفراد أكثر اطلاعاً ومدركين للصلات والروابط بين الناس وثقافات العالم بدلاً من التركيز على أوجه الانقسام».

وتابعت فيرجي: «باعتبارها واحدة من أكثر المبادرات الثقافية رسوخاً في دبي، فإن (السركال) قادرة على مساعدتنا في تحقيق ذلك المسعى».

مشاركة

وبمشاركة شعراء وجماعات فنية وأكاديميين من دولة الإمارات، إضافة إلى مفكرين وفنانين ودبلوماسيين دوليين، يتناول برنامج «حوار الثقافات» نسق الحوار التقليدي، ويناقش الموضوعات ذات الصلة من خلال التجارب الغامرة وتدخلات الفنانين والمحادثات غير الرسمية والعروض بالترتيب لمعالجة المسائل ذات المغزى في قلب الحوار الثقافي المعاصر.

حجز

وستُتاح لزوار «إكسبو 2020 دبي»، فرصة الحجز لحضور فعاليات «حوار الثقافات» من خلال الموقع الإلكتروني للحدث بداية من 15 سبتمبر الجاري.

أول مشروع

يُشار إلى أن «حوار الثقافات»، أول مشروع لـ«السركال الاستشارية» الذراع الاستشارية لمؤسسة السركال مع «إكسبو 2020 دبي».

وتُعنى «السركال الاستشارية» بالممارسات المستقلة متعددة التخصصات من المفكرين والباحثين والمتخصصين، لتغطي مجالات متنوعة ومناطق جغرافية متعددة.

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