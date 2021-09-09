«إكسبو 2020 دبي» يُطلق جواز سفر خاصاً لاستكشاف العالم في مكان واحد

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن معرض «إكسبو 2020 دبي»، أمس، عن جواز سفره الخاص الذي سيتيح للقاطنين في دولة الإمارات وزوارها الدوليين، على حد سواء، «السفر» في أرجاء العالم، والاحتفال بجولتهم العالمية أثناء استكشافهم الأجنحة المشاركة في الحدث الدولي، التي يزيد عددها على 200 جناح.

وسيشجع جواز سفر «إكسبو»، الزوار على رؤية أكبر عدد ممكن من الأجنحة أثناء الحدث الذي يستمر 182 يوماً، ويسمح لهم أيضاً باستعادة ذكريات تجاربهم بعد انتهاء زيارتهم.

أشهر الهدايا

وكان جواز سفر «إكسبو» المميز استُحدث في «إكسبو مونتريال 67»، وأصبح منذ ذلك الحين من أشهر هدايا «إكسبو» الدولي التذكارية للزوار الراغبين في الاحتفاظ بسجل لجميع ما يزورون من أجنحة الدول المختلفة، وجمع أختام دخول هذه الأجنحة تذكاراً لهم.

تصميم الجواز

وأوضح «إكسبو 2020 دبي»، في بيان، أن تصميم جواز السفر الجديد استوحي من تراث دولة الإمارات، ليربط بين الماضي والحاضر، مشيراً إلى أنه يبدو مثل جواز سفر رسمي، ويتكون من 50 صفحة تحوي تصميمات وصوراً لأجنحة الموضوعات الثلاثة (عالم الفرص - جناح الفرص، وألِف - جناح التنقل، وتيرّا - جناح الاستدامة)، إضافة إلى ساحة الوصل - القلب النابض لموقع «إكسبو» - فضلاً عن معالم أخرى في دبي ودولة الإمارات.

ميزات أمان

ووفقاً للبيان، يأتي جواز السفر القابل للتخصيص بميزات أمان محسّنة، بما فيها رقم فريد ومساحة لإدراج صورة بحجم تلك المستخدمة في جواز السفر العادي وبيانات شخصية، وصور مخفية بعلامة مائية على كل صفحاته، بما يحول دون وجود جوازَين متشابهين.

تكريم

ومع احتفال دولة الإمارات حالياً بيوبيلها الذهبي، يكرّم جواز سفر «إكسبو 2020»، الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، بصفحة خاصة مختومة بورق ذهبي، وصورة فوتوغرافية تعود إلى عام 1971، حين احتفلت دولة الإمارات بتأسيس اتحادها.

وفي الثاني من ديسمبر المقبل، سيحظى زوار «إكسبو» بختم خاص احتفالاً بالذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات.

الحصول على الجواز

ويمكن الحصول على جواز سفر «إكسبو 2020 دبي»، مقابل 20 درهماً، في كل متاجر «إكسبو 2020» الرسمية في موقع الحدث العالمي وفي متجر «إكسبو 2020 دبي» في المبنى رقم (3) بمطار دبي الدولي وعبر الموقع: (expo2020dubai.com/‏‏onlinestore).

مشاركون

يجمع معرض «إكسبو 2020 دبي» أكثر من 200 جهة مشاركة، بينها 191 دولة، اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل وحتى 31 مارس 2022.

كما يجمع الشركات والمنظمات المتعددة الأطراف والمؤسسات التعليمية.

وسيدعو الحدث الدولي، الأكثر تنوعاً في تاريخ معارض «إكسبو» الدولية، ملايين الزوار، من مختلف أنحاء الأرض، للمشاركة معاً في صنع عالم جديد أثناء ستة أشهر من الاحتفال بنبوغ البشر وابتكاراتهم وتقدّمهم وثقافاتهم.

جواز سفر «إكسبو» يأتي بميزات أمان محسّنة، بما فيها رقم فريد ومساحة لإدراج صورة وبيانات شخصية وصور مخفية.

تصميم جواز السفر الجديد استُوحي من تراث دولة الإمارات، ليربط بين الماضي والحاضر.

جواز سفر «إكسبو 2020» يكرّم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بصفحة خاصة مختومة بورق ذهبي.

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