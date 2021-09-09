"طيران الإمارات" تكشف عن رحلاتها الجديدة إلى السعودية وسان بطرسبرغ

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة طيران الإمارات، اليوم، عن استئناف خدماتها إلى السعودية اعتباراً من 11 سبتمبر الجاري، وإلى سان بطرسبرغ بحلول الثامن من أكتوبر 2021.

ويشكل هذا الإعلان إضافة مهمة لعمليات "طيران الإمارات"، التي تواصل بأمان توسيع واستعادة شبكة محطاتها العالمية إلى مستويات ما قبل الجائحة، وذلك نتيجة لتخفيف بروتوكولات الدخول الدولية واستجابة للنمو المستمر في الطلب على السفر.

ولاتزال دبي تتصدر قائمة الوجهات التي يقصدها السياح الروس، حيث توفر مزيجاً من الطقس الرائع شتاء والفنادق ذات المستوى العالمي التي تناسب جميع الميزانيات، وفرص التسوق ومجموعة من عوامل الجذب الجديدة التي تشجع على تكرار الزيارات.

وأوضحت "طيران الإمارات" أنه اعتباراً من الثامن من أكتوبر المقبل، ستشغل بين دبي وسان بطرسبرغ أربع رحلات في الأسبوع بطائرات "بوينغ 777-300" بتقسيم الدرجات الثلاث، حيث ستتعزز الخدمة إلى رحلة يومية اعتباراً من 21 أكتوبر.

واعتباراً من السبت المقبل الموافق 11 سبتمبر الجاري، ستبدأ "طيران الإمارات" تشغيل 24 رحلة أسبوعياً إلى السعودية، بما في ذلك رحلة يومية إلى العاصمة الرياض، ورحلات يومية بطائرات "A380" إلى جدة، ورحلة يومية إلى الدمام وثلاث رحلات أسبوعياً إلى المدينة المنورة.

وسترتفع خدمة الرياض إلى رحلتين يومياً اعتباراً من 16 سبتمبر، كما أن هناك خطط أيضاً لزيادة أعداد الرحلات عبر المدن الأخرى بحلول نهاية سبتمبر.

- الرياض: تغادر رحلة "طيران الإمارات" (ئي كيه 2817) دبي يومياً في الساعة 4:40 عصراً وتهبط في مطار الملك خالد الدولي في الساعة 5:50 مساءً.

أما رحلة العودة (ئي كيه 2818)، فتغادر الرياض في الساعة 8:10 مساءً وتصل إلى مطار دبي الدولي في الساعة 11:20 ليلاً.

- جدة: تغادر رحلة "طيران الإمارات" (ئي كيه 2803) دبي يومياً في الساعة الرابعة عصراً وتهبط في مطار الملك عبد العزيز الدولي في الساعة السادسة مساءً.

أما رحلة العودة (ئي كيه 2804) فتغادر جدة في الساعة 9:20 ليلاً وتصل إلى مطار دبي الدولي في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

- الدمام: تغادر رحلة "طيران الإمارات" (ئي كيه 2821) دبي يومياً في الساعة 8:50 مساءً وتهبط في مطار الملك فهد الدولي في الساعة 9:20 ليلاً.

أما رحلة العودة (ئي كيه 2822) فتغادر الدمام في الساعة 10:45 ليلاً وتصل إلى مطار دبي الدولي في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

- المدينة المنورة: تغادر رحلة "طيران الإمارات" (ئي كيه 2809) دبي (3 مرات في الأسبوع) في الساعة 4:30 عصراً وتهبط في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في الساعة السادسة مساءً.

أما رحلة العودة (ئي كيه 2810) فتغادر المدينة المنورة في الساعة الثامنة مساءً وتصل إلى مطار دبي الدولي في الساعة 11:40 ليلاً.

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