%1700 زيادة في البحث على رحلات جوية من السعودية إلى الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهد محرك البحث "ويجو" الخاص بالسفر، نموا هائلاً في عمليات البحث عن الرحلات الجوية من السعودية إلى دولة الإمارات بعد إعلان المملكة عن استقبال المسافرين من الإمارات من جديد.

وقال المدير العام لشركة "ويجو" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند، مأمون حميدان، إن "منطقة الشرق الأوسط كانت تنتظر هذا الإعلان بفارغ الصبر، حيث إن السعودية هي واحدة من أكثر الوجهات المفضلة للمسافرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وأضاف: "من خلال موقعنا، شهدنا زيادة بنسبة 1700% في عمليات البحث عن رحلات جوية من السعودية إلى الإمارات خلال اليومين الماضيين، فيما نتوقع أن نشهد نموا أكبر في عمليات البحث عن رحلات الطيران والحجوزات في الأيام المقبلة".



وأوضح أن نحو 50% من المسافرين يتطلعون إلى السفر في غضون أسبوع من الإعلان، في حين أن 60% من هؤلاء المسافرين يبحثون عن إقامة قصيرة (نحو 3 أيام).

وأشار حميدان إلى أن حوالي 80% من المسافرين الباحثين عن رحلات طيران، هم أفراد وتليها العائلات والأزواج.



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