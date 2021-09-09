«سويسكوت بنك»: «إكسبو 2020» يضيف 121 مليار درهم لاقتصاد دبي

المصدر: دبي ■ لإمارات اليوم

أفاد نائب المدير التنفيذي لـ«سويسكوت بنك» في دبي، شادي كرباج، بأنه من المتوقع أن يضيف معرض «إكسبو 2020 دبي»، 33 مليار دولار (نحو 121 مليار درهم) لاقتصاد دبي، وأن يوفر نحو 300 ألف وظيفة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أيضاً أن ترتفع أعداد المسافرين بنسبة لا تقل عن 20% خلال أشهر المعرض على مدى ستة أشهر ابتداءً من أكتوبر المقبل.

وأضاف كرباج لـ«الإمارات اليوم» أن نسبة إشغالات الفنادق في دبي قد تتجاوز 80% في الربع الأخير من العام الجاري، مدعومة بـ«إكسبو»، لاسيما مع قدوم موسم الشتاء في دولة الإمارات.

وأوضح أن قطاع الطيران في دولة الإمارات يسهم بنسبة 13% من إجمالي الناتج المحلي للدولة، كما أنه يضيف أكثر من 47 مليار دولار (نحو 173 مليار درهم) للاقتصاد الوطني، فضلاً عن توفيره أكثر من 800 ألف وظيفة.

السياحة والسفر

وتفصيلاً، قال نائب المدير التنفيذي لـ«سويسكوت بنك» في دبي، ومقره في مركز دبي المالي العالمي، شادي كرباج، إن العام الماضي كان من أكثر الأعوام تحدياً للاقتصاد العالمي، لاسيما لقطاعات السياحة والسفر والضيافة، حيث توقفت تماماً حركة النقل العالمية، وتراجعت حركة السياحة الدولية بنسبة 70% حول العالم، وبلغت الخسائر أكثر من تريليون دولار.

وأشار كرباج في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن «أكثر من 86 مليون شخص سافروا عبر مطار دبي الدولي في عام 2019، فيما سجل العام الماضي أكثر من 183 ألف رحلة، وهذا رقم جيد مقارنة بالأزمة القاسية التي مرت بها دول العالم».

أرقام أفضل

وبيّن كرباج أن مطار دبي استقبل 10.6 ملايين مسافر خلال النصف الأول من العام الجاري، في حين تشير التوقعات إلى أرقام أفضل خلال النصف الثاني من العام مدعومة بمعرض «إكسبو 2020 دبي» الذي تنطلق فعالياته أول أكتوبر المقبل، وإعادة فتح العديد من الوجهات العالمية.

وأوضح أن «دبي الدولي» سجل 100 ألف رحلة تقريباً في النصف الأول من عام 2021 بارتفاع نسبته 1% عن عام 2020، لكن من المتوقع أن يزيد عدد الرحلات أكثر خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وتابع كرباج: «للمقارنة، فإن مطار دبي سجل 1.47 مليون مسافر في مايو 2021، مقابل تسجيله 42 ألف مسافر فقط في مايو 2020».

ارتفاع

وأشار كرباج إلى أنه من المتوقع أن يرتفع أعداد المسافرين بنسبة لا تقل عن 20% خلال الأشهر الستة من فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، كما أن نسبة إشغالات الفنادق في دبي قد تتجاوز 80% خلال الربع الأخير من العام الجاري مدعومة بـ«إكسبو»، لاسيما مع قدوم موسم الشتاء في دولة الإمارات، وهو الفصل الأمثل للسياحة.

الطيران

وقال كرباج إن قطاع الطيران في دولة الإمارات، يسهم بنسبة 13% من إجمالي الناتج المحلي للدولة، ويضيف أكثر من 47 مليار دولار (نحو 173 مليار درهم) للاقتصاد الوطني، كما يوفر أكثر من 800 ألف وظيفة.

وأضاف أنه خلال معرض «إكسبو 2020 دبي»، الذي يختتم فعالياته في مارس 2022، ستستضيف دبي أكثر من 25 مليون زائر من 191 بلداً مشاركاً، فيما من المتوقع أن يضيف الحدث العالمي الأضخم في الشرق الأوسط، 33 مليار دولار (نحو 121 مليار درهم) لاقتصاد دبي، وأن يوفر 300 ألف وظيفة.

فنادق

وذكر كرباج أن قطاع خدمات السفر والسياحة يشكل نسبة 10% من الناتج الإجمالي العالمي، لافتاً إلى أن جائحة «كورونا» أثرت في ما يزيد على 200 مليون وظيفة عالمياً.

وقال إن السياحة والسفر تشكل نسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، فيما من المتوقع أن ترتفع بنسبة 5% تقريباً سنوياً بحلول عام 2027.

وأضاف أنه بعد أن تراجعت نسبة إشغال الفنادق في دبي بنسبة 25% في أبريل من عام 2020، عادت للتحسن مجدداً بنسبة 70% في نهاية العام الماضي، لتستقر عند 60% في أبريل 2021.

الإجازة في دبي

قال نائب المدير التنفيذي لـ«سويسكوت بنك» في دبي، شادي كرباج، إن الاستطلاعات أظهرت أن 30% من الأشخاص الذين يسافرون حول العالم يرغبون في قضاء إجازاتهم بفنادق دبي، فيما أكد 87% ممّن زاروا الإمارة بأنهم مقتنعون بتجربتهم، نظراً لما تتمتع به إمارة دبي من سمعة طيبة عالمياً بالخدمات عالية الجودة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بسبب انتشار فيروس «كوفيد-19».

«إكسبو 2020» يدعم إشغال فنادق دبي بنسبة متوقعة تصل إلى أكثر من 80% خلال الربع الأخير.

زيادة أعداد المسافرين خلال النصف الثاني من 2021 مدعومة بـ«إكسبو دبي».

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